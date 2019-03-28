Kavak’ta şölen havasında miting

Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, “Kavak seçmeni 31 Mart’ta üzerine düşeni yapacaktır” dedi.

Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen “Büyük Kavak Mitingi “ görkemli bir kalabalığın katılımı ile yapıldı. Yaşardoğu Mahallesi’nde düzenlenen açık hava mitinginde mehter takımı gösteri yaptı. Mitinge AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve yönetimi, AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eski AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Kurt ve Hasan Basri Kurt, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı, MHP ilçe Başkanı Cahit Kamber, meclis üyesi adayları, AK Parti Gençlik ve Kadın Kolları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Kar yağışı altında yapılmasına karşın coşkulu bir kalabalığın katıldığı mitingde AK Parti seçim otobüsü üzerinden halka hitap eden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, beş yıllık dönemini alnı ak, başı dik olarak tamamladığını belirterek yeni dönem için hazırladıkları 41 vizyon proje ile ilçeyi çok daha ileri noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Konuşmasında AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’nin yakaladığı büyüme ile adeta çehresinin değiştiğini belirten Sarıcaoğlu, 2014’te AK belediyecilik ile buluşan ilçenin beş yılda 526 milyon liralık yatırıma kavuştuğunu söyledi. Çalışmalarıyla ilçenin istihdam sorununu önemli oranda çözdüklerini de dile getiren Sarıcaoğlu, hizmete girecek yeni yatırım alanları ile sorunu tümüyle ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

“Kaçaklara meydan vermeyin”

Mitinge katılan MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak da MHP’den ayrılan İYİ Parti adayına yüklenerek, “ Bizim kaçağımız İYİ Parti’den Kavak’ta aday olmuş, MHP’lilerden oy istiyormuş. O MHP’li olsaydı partisinde edebi ile otururdu. Bu kaçaklara kanmayın” derken AK Parti İl Başkanı Av. Ersan Aksu ise Kavak’ta Cumhur İttifakı adayının desteklenmesini isteyerek, “Partilerini terk edenlere, trenden inenlere kanmayın. Bunların peşinden gitmeyin. 31 Mart’ta sandıkları patlatın” diye konuştu.

“AK Parti yapar, onlar bakar”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, ilçenin AK belediyecilik ile büyük yatırımlara kavuştuğunu belirterek, “Şimdi daha büyük hizmetler ve yatırımlar geliyor. Hizmeti AK Parti yapar diğerleri sadece bakar. Getireceğimiz hizmetler ile beş yıl sonra Kavak’ı kimse tanıyamayacak” dedi.

Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da Kavak’ın AK Parti ile hizmete kavuştuğunu belirterek, “Geçmişte Samsun-Kavak arası 1 saat iken bugün sadece 20 dakika. Tüm bunlar AK Parti ile oldu. Hizmet AK Parti kadrolarının işi. Alavere dalavere de onların işi. Şimdi 31 Mart’ta vereceğimiz oylarla İbrahim Sarıcaoğlu’nu ve Mustafa Demir’i birbirinden ayırmayın. Güçlü bir biçimde destek ile hizmete, birlik ve beraberliğe devam deyin” ifadelerini kullandı.