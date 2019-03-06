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Kavak’ta harita çalışmaları tamam

Samsun’un Kavak ilçesinde Toptepe, Hacı Ömerli ve Asarcık yolu arasında kalan bölgede bir süredir devam eden Halihazır harita çalışmaları tamamlandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:59
Kavak’ta harita çalışmaları tamam

Samsun’un Kavak ilçesinde Toptepe, Hacı Ömerli ve Asarcık yolu arasında kalan bölgede bir süredir devam eden Halihazır harita çalışmaları tamamlandı.

 

İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı tarafından bölgenin hava fotoğrafları alınarak başlanılan Hâlihazır haritaları tamamlandı. 4 bin 500 hektarlık alanı kapsayan çalışmalar kapsamında bölgede jeolojik etüt ve sondaj çalışmaları halen sürüyor.

 

Kavak, Toptepe, Hacı Ömerli ve Asarcık yolu arasında kalan bölgede 4 bin 500 hektarlık arazi üzerinde başlatılan çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “En büyük bir hayalimiz daha gerçek oluyor. Tüm ilçeme hayırlı uğurlu olsun” dedi.

 

Bölgede kentleşmenin daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’na bilgi veren İller Bankası Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Bölgede bir süredir devam eden çalışmalarımızla Kavak ve ilçenin gelişimine ışık tutacak Halihazır haritaları tamamlandı” dediler.



Bölgenin uçaktan resimleri çekildi

 

Arazinin havadan çekilen görüntüleri ardından bölgede geniş kapsamlı bir çalışmaya başladıklarını anlatan yetkililer, “Bölge üzerinde önce uçakla hava çekimleri yapıldı. Haritalar üretildi ve ardından sondaj çalışmalarına başladık ve yaklaşık bir aydır da devam ediyor. Faaliyetimiz Toptepe, Hacı Ömerli ve Asarcık yolu ile Kavak arasında bulunan alanda devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde bölgenin daha sağlıklı şehirleşmesi sağlanacak” açıklamasında bulundu.

 

Süren çalışmaların ilçenin gelişimi için önemli olduğunu belirten Başkan Sarıcaoğlu da, “Bu çalışma bizim büyük hayallerimizden bir tanesi idi. Yani 3-4 yıldır üzerinde çalıştığımız konu. İller Bankası, Büyükşehir ve Belediyemizin birlikte yaptığı çalışmalar neticesinde bugün Toptepe’den Hacı Ömerli’ye kadar bütün alanın haritası ve jeolojik etüt sondaj çalışmaları hazırlandı. Bu çalışma aynı zamanda ilçemiz için çok büyük bir yatırımın da öncüsü. Dolayısıyla ben Kavaklı tüm hemşerilerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu çalışmalar neticesinde Kavak’ta çok güzel ve büyük sanayi kuruluşları, tesisler, oteller, AVM’ler inşa edilecek, bölge cazibe merkezi olacaktır. Temennimiz budur. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:59
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