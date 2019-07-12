Kavaklıgil, “Üst yapı ve çevre temizlik konularına ağırlık vereceğiz”

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede özellikle üst yapı ve çevre temizliği konularına eğileceklerini söyledi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sorunların yerinde tespiti, çözüm noktasında ilgili birimlerin yapması gereken çalışmalara yönelik olarak yürüteceklerini dile getirdiği mahalle ziyaretlerine Hocaimat Mahallesi’nden başladı. Şehrin en üst noktasında yer alan Hocaimat Mahallesi’ni Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, Mahalle Muhtarı Şamil As ve ilgili birim müdürleri ile gezen Başkan Kavaklıgil, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek taleplerini dinledi. Özellikle üst yapı ve çevre temizliği konularına eğileceklerini belirten Kavaklıgil, mahallelerin imar durumları ile de bilgi alırken kent merkezine yakın boş arsaların halkın kullanımına açık otopark şeklinde dizayn edileceğini kaydetti.

Sırayla tüm mahalleleri gezerek yerinde inceleme yapacaklarını belirten Kavaklıgil, “Elimizden geldiğince mahallelerimizi ziyaret ederek hizmet götürme çabası içindeyiz. Mahalle ziyaretleri sırasında hemşehrilerimizle bir araya gelme imkanı buluyor ve direk kendilerinden talepleri dinliyoruz. İç içe olduğumuz değerli hemşehrilerimizle, birlikte yönetim anlayışı da gelişiyor ve her zaman ulaşılabilir bir belediyecilik sistemi içinde olduğumuzu tüm gönül dostlarımıza vurguluyoruz. Amacımız güzel ilçemizin her noktasına hizmet götürebilmek ve bunu birlikte başaracağız” dedi.

Ziyaretinin ardından Tosya Belediyesi Lojistik tesislerine giden Başkan Kavaklıgil, üretimine yeni başlanan asfalt yama malzemesi ile üst yapıda eksiklikler bulunan tüm alanlarda sıkıntıların giderileceğini ifade ederek, daha sık ve verimli bir şekilde asfalt plentinin çalıştırılacağını kaydetti. Parke üretim tesisi vasıtasıyla yeni kanal kutularının da üretildiğini belirten Başkan Kavaklıgil, üretimde çeşitliliğin arttırılması için AR-GE çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.