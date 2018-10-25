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Kavakçı: Türkiye, Kaşıkçı'nın katillerini adalete teslim etmekte kararlı

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Türkiye, Cemal Kaşıkçı'nın katillerini adalete teslim etmekte kararlıdır." ifadesini kullandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:32
Kavakçı: Türkiye, Kaşıkçı'nın katillerini adalete teslim etmekte kararlı

Kavakçı, Malezya'da yayın yapan Bernama News Channel televizyonuna konuştu.

Büyükelçi Kavakçı, Kaşıkçı cinayetinin çözülmesinde Türkiye'nin çabalarının çok etkili olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cinayetin aydınlatılması için gösterdiği kararlılığın önemine dikkati çeken Kavakçı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, uluslararası camiaya oldukça açık bir şekilde, 'Türkiye’nin, bu cinayetin iyice incelenmesi için her türlü araştırmaya hazır olduğuna' dair kararlılığını dile getirmesi önemlidir. Türkiye, Cemal Kaşıkçı'nın katillerini adalete teslim etmekte kararlıdır." 

Büyükelçi Kavakçı, Türk toplumunda, bir kişiyi öldürmenin, tüm insanlığı öldürmeye eş değer görüldüğü bir kültürün hakim olduğunu vurgulayarak, "Bu bakımdan şunu gururla söyleyebilirim ki güvenlik güçlerimiz ve istihbaratımız, İstanbul gibi bir dünya merkezinde gerçekleşen bu cinayetin gözden kaçmadığını temin etmek için vazifelerini oldukça titiz bir şekilde yerine getirmiştir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:32
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı

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