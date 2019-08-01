Kavak sağlıkta çağ atlıyor

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Halkımıza verdiğimiz bir sözümüz daha yerine geldi. Yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak hastanemiz ilçeme ve halkıma hayırlı olsun” dedi.

Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu’nun seçim vaatleri arasında bulunan yeni devlet hastanesi temeli atılıyor. Sekiz dönüm alan üzerine kurulacak yeni devlet hastanesi her odasında banyo ve tuvaleti ile 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilerek bir yıl içinde ilçe halkına hizmet vermeye başlayacak.

Gerçekleşen proje ile Kavak’ın sağlık alanında önemli bir açığının kapanacağını söyleyen Başkan Sarıcaoğlu, içinde dahiliye, kulak burun boğaz, göz, genel cerrahi, cildiye, çocuk gibi hemen hemen tüm branşların yer alacağı yeni devlet hastanesi ile ilçenin gelişiminde çıtasının yükselteceğini söyledi. Görevde oldukları süre içinde hemşehrilerine ne söz verdiyseler hepsini sırasıyla yerine getirdik ve getirmeye devam ettiklerini ifade eden Sarıcaoğlu, “Yeni devlet hastanesi de bunlardan birisiydi. Eski Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan ve milletvekillerimizin destekleri ile Kavak sağlık alanında çok önemli bir yatırıma daha kavuşuyor. Bundan sonra hiçbir hemşehrimiz gerek muayene ve gerekse ameliyat için başka illerin yolunu tutmayacak. Yaptığımız projeler ve çalışmalarımız ile her zaman başkalarının hayal olarak gördüğü hizmetleri ilçemize kazandırdık. Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kavaklı hizmetin en iyisine layık”

Bugün yaptıkları çalışmalar ve geliştirdikleri projeler ile gelecek yılların modern ilçesini inşa ettiklerini dile getiren Başkan Sarıcaoğlu, “Gelişmişlik yolunda hızla mesafe alan Kavak, yapacağımız ve halen devam eden projelerimizin de tamamlanması ile çok farklı bir kimlik ve görünüme kavuşacaktır. Yeni TOKİ binaları, yakında tamamlanacak olan Kampüs Cezaevi, Osmanlı ve Selçuklu izlerini taşıyacak yatay mimari ile hayat bulacak 400 konutluk yeni mahallemiz,millet parkımız, öğrenci yurtları ve daha birçok proje ile beş yıl içinde Kavak nüfusu en az yüzde 50 daha artacaktır. Biz Kavak ve Kavaklıya hizmet için yola çıktık şimdi de insanlarımızı layık oldukları en güzel hizmetler ile buluşturmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Devlet hastanesini yapacak firma sahibi Umut Sayar ise, “Önümüzdeki günlerde inşasına başlayacağımız hastane binamızı sosyal donatıları ile günümüzün en son teknolojisine göre yapacağız. 1 yıl içinde de tamamlayarak halkımızın kullanımına hazır hale getireceğiz. Hastane içinde 2 ameliyathane, morg ve otopsi bölümü gibi her türlü donanım olacak” şeklinde konuştu.