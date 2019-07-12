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Kavak Deresi'nin suyunda inceleme

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu:-"Dere boyunca Organize Sanayi Bölgesi yağmur suyu hatları kontrol edilmiş, yağmur suyu hattına atık su deşarjı yapabilecek işletmeler denetlenmiş, ancak haberlerde yer aldığı şekliyle beyaz renkli bir kirlilik kaynağına rastlanılmamıştır"-"Haber ile ilgili muhtelif görüntüler incelendiğinde, olayın anlık ve geçici bir durum olduğu kanaatine varılmıştır"

12 Temmuz 2019 Cuma 12:34
Kavak Deresi'nin suyunda inceleme

TEKİRDAĞ (AA) -Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Kavak Deresi'nin renk değiştirdiği iddiaları üzerine yapılan incelemede, herhangi bir kimyasal atığa rastlanmadığını, dereden incelenmek üzere numune alındığını belirtti.

Tohumcu, yaptığı yazılı açıklamada, Çerkezköy ilçesinde bulunan Kavak Deresi'nin bazı kesimlerinde kirlilik olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye giderek dereden gerekli numuneleri aldığını aktaran Tohumcu, şunları kaydetti:

"Dere boyunca Organize Sanayi Bölgesi yağmur suyu hatları kontrol edilmiş, yağmur suyu hattına atık su deşarjı yapabilecek işletmeler denetlenmiş, ancak haberlerde yer aldığı şekliyle beyaz renkli bir kirlilik kaynağına rastlanılmamıştır. Haber ile ilgili muhtelif görüntüler incelendiğinde, olayın anlık ve geçici bir durum olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca kirlilik oluşturduğu iddia edilen yağmur suyu hattından denetime ilişkin numuneler alınarak analizi yapılmak üzere akredite laboratuvarlara gönderilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerince gerekli işlem yapılacak."

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:34
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