Kavaf: Çocukları koruyacağız

Bundan böyle cinsel istismara uğrayan çocuklarımız, hastane hastane karakol karakol gezdirilmeyecek” dedi. Erciyes Üniversitesi Çocuk İhmali ve İstismarı Engelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce Anitta Otel’de düzenlenen “Bilinç ve Farkındalık Kazandırma” seminerine katılan Kavaf, burada yaptığı konuşmada, toplumlardaki olumsuz şartlardan en fazla ve öncelikle çocukların etkinlendiğini söyledi. Dünyada her yıl, yarısı kız çocuğu olmak üzere 2.5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığının, 90 milyon çocuğun ise sokakta yaşadığının tahmin edildiğine dikkati çeken Kavaf, çocukların korunması konusunun, bugün çağdaş dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade etti.