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Kavaf: Çocukları koruyacağız

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, cinsel istismara uğrayan çocukların ifadesinin bir defada alınması, bu sürecin sosyal çalışmacı, psikolog ve doktor eşliğinde yapılması için gerekli yasal düzenlemenin yapıldığını belirterek, “Yasal düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Kavaf: Çocukları koruyacağız

Bundan böyle cinsel istismara uğrayan çocuklarımız, hastane hastane karakol karakol gezdirilmeyecek” dedi. Erciyes Üniversitesi Çocuk İhmali ve İstismarı Engelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce Anitta Otel’de düzenlenen “Bilinç ve Farkındalık Kazandırma” seminerine katılan Kavaf, burada yaptığı konuşmada, toplumlardaki olumsuz şartlardan en fazla ve öncelikle çocukların etkinlendiğini söyledi. Dünyada her yıl, yarısı kız çocuğu olmak üzere 2.5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığının, 90 milyon çocuğun ise sokakta yaşadığının tahmin edildiğine dikkati çeken Kavaf, çocukların korunması konusunun, bugün çağdaş dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:13
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