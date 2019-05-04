Kavacık’ta ormanlık alanda yangın paniği TEM otoyolu Kavacık mevkisinde yol kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

TEM otoyolu Kavacık mevkisinde yol kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın sebebiyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlenirken, itfaiyenin çalışmaları sürüyor.

TEM otoyolu Kavacık mevkisinde, yol kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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