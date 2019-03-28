KAÜ’de ‘Yapay Zeka’ anlatıldı Kars Kafkas Üniversitesi’nde ’Yapay Zeka’ konulu konferans düzenlendi.

Kars Kafkas Üniversitesi’nde ’Yapay Zeka’ konulu konferans düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı tarafından ortaklaşa düzenlenen Konferans Tıp Fakültesi konferans salonunda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Programda, Göz Hastalıkları ve Medikal Retina Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lokman Balyen, yapay zeka-makine öğrenimi-derin öğrenme çalışmaları, yapay zekanın uygulama ve kullanım alanları ile derin öğrenme uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Yapılan sunumun ardından program Devlet Konservatuvarı hocalarının katılımıyla gerçekleştirilen müzik dinletisi ile son buldu.

Programda, Kars Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erhan Deniz, Dr. Öğr. Üyesi Lokman Balyen’e katkılarından dolayı belge verdi.

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