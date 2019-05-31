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KATSO’nun geleneksel iftarına büyük katılım

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KATSO) her yıl düzenlediği geleneksel iftar programına bu yılda büyük katılım gerçekleşti.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:10
KATSO’nun geleneksel iftarına büyük katılım

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KATSO) her yıl düzenlediği geleneksel iftar programına bu yılda büyük katılım gerçekleşti.


Bir restoranda yapılan iftar programına KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, KATSO Meclis Başkanı Turgay Dellaoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, Borsa Meclis Başkanı Ömer Faruk Yanık, MÜSİAD Başkanı Mustafa Şensoy, KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar, Başkanı Tosya Ticaret Odası Başkanı Metin Ekşi, İnebolu Ticaret Odası Başkanı Şakir İşeri, Taşköprü Ticaret Odası Başkanı Murat Balcıoğlu, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cevdet Uyanık, kadın girişimciler kurulu yöneticileri, meclis üyeleri, meslek komitesi, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.


İftarda konuşan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Mübarek günde amacımız, bir kaynaşma vesilesi olan müşterek toplantımızda, ilimizin ve ilçelerimizin temel sorunlarına değinip çözüm önerilerini dile getirmek, daha önceleri dile getirilen sorun ve çözüm önerilerini zinde tutmaktır. Kastamonu ekonomisinin büyük bir bölümüne yön veren ve ekonomide lokomotif görevi gören odalarımız yaptıkları ve yapacakları lobi faaliyetleri ile de ilimize yapılacak olan her türlü yatırımın öncüsü olmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından her yıl düzenlenen Ticaret ve Sanayi Şuralarında bu birlikteliğin sorun ve çözüm çıktılarını Ülkemizin siyasi ve bürokratik makamlarına ulaştırıyoruz. Göreve geldiğimizden beri hammadde bakımından büyük zenginlikleri olan ilimizin iç dinamiklerini harekete geçirmek, bu hammaddeleri yerinde işlemek, işletmek gayretindeyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik daralmaya rağmen yılmadan ve usanmadan her fırsatta da bu düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Tüm misafirlerimizin ramazan ayını ve yaklaşan ramazan bayramını kutluyor, milletimize, devletimize, ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 14:10
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