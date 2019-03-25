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KATSO’dan emlakçılara uyarı

Kars’ta emlak sektöründe “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavları başladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:54
KATSO’dan emlakçılara uyarı

Kars’ta emlak sektöründe “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavları başladı.


Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik’ ile gayrimenkul sektörünü ilgilendiren önemli yenilikler getirildi. Mesleki yeterlilik belgelerini almayan emlak danışmanları, Aralık 2019 itibariyle bu sektörde faaliyet gösteremeyecek.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Yönetmelik ile birlikte mevcut firmalar ve bundan sonra kurulacak yeni firmaların İl Ticaret Müdürlükleri’nden yetki belgesi alması gerekiyor. Yetki belgesi almak için ise, firma ortaklarından en az birinin ve satış-pazarlama personelinin “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” alması gerekiyor.5 Aralık 2019 itibariyle “Mesleki Yeterlilik Belgesi” olmayan emlakçılar faaliyetlerine devam edemeyecek” dedi.


5 Haziran 2018 öncesinde hem Oda kaydı hem Vergi Levhası kaydı hem de Halk Eğitim Merkezlerinden emlakçılık alanı ile ilgili alınan kurs sertifikasını ibraz edemeyen tüm emlakçıların “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alması gerektiğine dikkat çeken Alibeyoğlu, “ Bu kapsamda 5 Aralık 2019 itibariyle mesleki yeterlilik belgesi almayan kişiler emlak pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunamayacak. Emlak sektöründe mesleki yeterlilik belgesi hizmeti TOBB MEYBEM tarafından 81 il ve 160 ilçede Oda ve Borsalar aracılığıyla verilecek. Kars’ta belgelendirmeler Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılacaktır” diye konuştu.


“Nasıl başvuru yapılacak?”


Başvurular, Kars Ticaret ve Sanayi Odası’na yapılacak, sınav ve belgelendirme hizmeti ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş tarafından verilecek.


En az 8 kişinin başvurması halinde, sınavlar Kars’ta Ticaret ve Sanayi Odası organizatörlüğünde gerçekleştirilebilecek.


Emlak bürosu sahipleri ve satış müdürleri için “Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5” ve satış personeli için “Emlak Danışmanı Seviye 4” mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmeti tüm Türkiye’de TOBB MEYBEM tarafından Oda ve Borsalar aracılığıyla verilebilecek.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:54
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