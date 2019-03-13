0553 313 94 23

KATSO’da ücretsiz dış ticaret ve markalaşma eğitimi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) girişimleri ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)’nın destekleri ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu’nda ücretsiz ve sertifikalı Dış Ticaret ve Markalaşma Eğitimleri başlatıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:36
KATSO’da ücretsiz dış ticaret ve markalaşma eğitimi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) girişimleri ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)’nın destekleri ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu’nda ücretsiz ve sertifikalı Dış Ticaret ve Markalaşma Eğitimleri başlatıldı.


Kars’ta ithalat ve ihracat yapan firmaların olmaması veya çok az olması sebebi ile Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu’nun girişimleri ile başlatılan Dış Ticaret ve Markalaşma eğitimlerinde temel amacın dış ticaret yapabilecek firmalar ve firmaların kendi markalarını oluşturmalarına katkı sunmak hedefleniyor.


Konu hakkında açıklama yapan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu, “Bilindiği üzere ilimizde ithalat ve ihracat yapan firma ya bulunmamaktadır ya da bazı dönemlerde bir ve iki firma olarak rakamlara yansımaktadır. Bu ilimiz için içler acısı bir durumdur. Hal bu ki ilimizde ihracat potansiyeline sahip birçok firma vardır ancak, bu firmalar yeterince bilgiye sahip olamadıklarından veya sermayelerini kaybetme endişeleri olduklarından ithalat ve ihracat yapamamaktadırlar. Eğitimlerimizdeki temel amacımız sermayelerini koruyarak bilinçli bir şekilde ihracat yapan firmalar yaratabilmektedir. Bu yüzden Serhat Kalkınma Ajansı destekleri ile böyle bir projeye başladık. İthalat ve ihracat uzmanları yetiştirerek ilimize katkı sunma amacı taşımaktayız” dedi.


Dış Ticaret ve Markalaşma Eğitimi Kars Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda Saat 17.00’de başlıyor ve günde 2-3 saat ile 4 gün devam edecek. Eğitimler tamamen ücretsiz olup, ayrıca katılımcılara sertifika verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havacılık dünyasında Boeing depremi
    1. Havacılık dünyasında Boeing depremi
    2. Kadıköy Kozyatağı’nda Bayar Caddesi..
    3. İnönü’de imar sorunu çözülüyor
    4. Terör kurbanlarına duygu dolu anma
    5. Ankesörlü telefon operasyonu zanlısı 3..
    6. "Soros Arnavutluk'u sömürüyor"
    7. Norwegian Air'den Boeing'e "B737..
    8. KATSO’da ücretsiz dış ticaret ve..
    9. İzmir’de göçük alanında arama kurtarma..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail..
    11. Tarihi caminin restorasyonu bitti
    12. Mahzuni Şerif’i anlatan oyun Kartal’da..
    13. Samsun’da 5 inşaattan hırsızlık..
    14. Çelik: "Diktatör ifadesini yeryüzünde..
    15. AB ile dört yıl sonra ilk temas
    16. Düğün masrafları için hırsızlık yapan..
    17. Metruk ev korkutuyor
    18. Evinde uyuşturucu haplarla yakalandı
    19. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek..
    20. Çelik: "Diktatör ifadesini yeryüzünde..
    21. Samsun’da DEAŞ’tan 5 Iraklı adliyede
    22. Polatlı Emniyeti’nden ’Güvenlik..
    23. Türkiye’nin Marmaray demiryolu hattı,..
    24. Erzincanlı aileden Başkan Ali Kılıç’a..
    25. Pompeo’dan petrol endüstrisine çağrı:..
    26. ASELSAN heyeti Manisalı sanayicilerle..
    27. Turizm Bakanı Ersoy, müjdeleri ardı..
    28. Malkara Avcılar Derneği Başkanı Akçay:..
    29. Siirt’te iki ayrı köy yolunda heyelan
    30. Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!