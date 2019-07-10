KATSO’da elektronik ihale eğitimi verilecek

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (KATSO)’da “Elektronik İhale Eğitim Semineri” düzenlenecek.

KATSO’da18 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 10:00’da yapılacak olan e-ihale eğitim seminerine kayılar başladı.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, seminerin verimli geçeceğini söyledi.

Alibeyoğlu, “Bilindiği üzere, Kamu İhale ve Mali Mevzuatlarımızdaki pek çok hüküm, ülke gelişmelerine ve yeni koşullara uyarlanması zorunluluğu ile sıklıkla değişmektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak kamu idarelerinde değişikliklere ayak uydurulabilmesi için eğitim gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Son dönemlerde mevzuatta birçok değişiklik meydana gelmiş Kanun Hükmünde Kararnameler ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Kamu İhale Mevzuatında yeni uygulamalar getirilmiştir” dedi.

Alibeyoğlu, “2017 ve 2018 yılları içerisinde İhale mevzuatında köklü değişiklikler yapılmış ve uygulama yenilikleri getirilmiş, 2019 yılı içerisinde özellikle 16 Mart 2019 tarihinde Kamu İhale Mevzuatı ve ikincil mevzuatta esaslı değişiklikler yapılmış, Mal Alımları, Hizmet Alımları, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ile Kamu İhale Genel Tebliği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümleri ile ihalelere ilişkin tip sözleşme, tip şartname ve standart formlarda değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu değişikliklerle birlikte Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine de yenilikler getirilmiştir. Yapılan değişikliklerle birlikte Kamu İhalelerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu değişiklikler ve düzenlemeler söz konusu konularda eğitim ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda tarafımızca detaylı bir program hazırlanmış, söz konusu konulara ilişkin eğitim eksikliklerinin, uygulamaya yönelik bir anlatım üslubu ile giderilmesi planlanmıştır” diye konuştu.

Seminer, KATSO’ya kayıtlı olan firma temsilcileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, ihale ve satın alma süreçlerinde yer alan, harcama yetkilileri, daire başkanları, şube müdürleri, personel dairesi veya müdürlüğünde görev alanlar, ihale işlemlerinden sorumlu görevliler, gerçekleştirme görevlileri, mali hizmet uzmanları, yaklaşık maliyet veya teknik şartname hazırlayanlar, ihale komisyonlarında, kontrol teşkilatlarında, muayene ve kabul komisyonlarında görev alanlar ve diğer ilgililerin katılmaları faydalı olacak.

18 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak olan e-ihale eğitim seminerine katılmak isteyenler KATSO ile bağlantıya geçerek kayıt yaptırabilir.