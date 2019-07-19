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KATSO’da elektronik ihale eğitimi düzenlendi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (KATSO) tarafından üyelerine ve kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarına yönelik Elektronik İhale(E-İhale) Eğitimi semineri düzenlendi.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:53
KATSO’da elektronik ihale eğitimi düzenlendi

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (KATSO) tarafından üyelerine ve kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarına yönelik Elektronik İhale(E-İhale) Eğitimi semineri düzenlendi.


KATSO’da düzenlenen eğitim iki grup halinde yapıldı. Birinci grup Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) üyeleri için, ikinci grup ise kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirildi.


KATSO tarafından organize edilen e-ihale eğitimi Kamu İhale Kurumu Başkanlığı Uzmanı Osman Kılıç tarafından verildi.


Yapılan sunumda; Kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetin arttırılarak, etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla 2016 yılından buyana kullanılan e-teklif yoluyla alınan beyan usulünün kapsamının genişletilerek, 19 Haziran 2018 tarihi itibariyle yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında 1 Milyon TL’ye, mal alımlarında 8 Milyon TL’ye kadar olan açık ihalelerin “e-ihale” ile yapılmasının mümkün hale getirildiği, 2 Ocak 2019 tarihi itibariyle ise, parasal sınır olmaksızın Açık İhale usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden ve 4734 sayılı kanunun 21’inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilenlerin mal ve hizmet alım ihalelerinde “e-ihale” yoluyla yapılabileceği anlatıldı.


Eğitimin çok faydalı geçtiğini ifade eden KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Bilindiği üzere 2017 ve 2018 yılları içerisinde İhale mevzuatında köklü değişiklikler yapılmış ve uygulama yenilikleri getirilmiş, 2019 yılı içerisinde özellikle 16 Mart 2019 tarihinde Kamu İhale Mevzuatı ve ikincil mevzuatta esaslı değişiklikler yapılmış, Mal Alımları, Hizmet Alımları, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ile Kamu İhale Genel Tebliği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümleri ile ihalelere ilişkin tip sözleşme, tip şartname ve standart formlarda değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu değişikliklerle birlikte Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine de yenilikler getirilmiştir. Yapılan değişikliklerle birlikte Kamu İhalelerinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu değişiklikler ve düzenlemeler söz konusu konularda eğitim ihtiyacını da beraberinde getirmiştir” dedi.


Alibeyoğlu, “Bu kapsamda özellikle üyelerimiz tarafından e-ihale eğitimi düzenlenmesi konusunda Odamıza başvurular yapılmıştır. KATSO olarak bu talepleri göz ardı edemezdik. Kamu İhale Kurumu Başkanlığı ile irtibat sağladık ve ilimizde e-ihale eğitimi düzenlenmesi konusunda taleplerimizi kendilerine ilettik. Kamu İhale Kurumu talebimizi geri çevirmeyerek ilimizi eğitim programlarına dahil etti. Bu vesile ile kendilerine şahsım ve üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. KATSO olarak her zaman üyelerimizin yanındayız. Üyelerimize hizmet etmek için buradayız. 2019 yılı için programımıza aldığımız eğitimlerimiz ve hizmetlerimiz devam edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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