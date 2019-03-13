KATSO Başkanına ziyaretler sürüyor
KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’na Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu ve MHP Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu nezaket ziyaretinde bulundu.13 Mart 2019 Çarşamba 11:10
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’na Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu ve MHP Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu nezaket ziyaretinde bulundu.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Yönetim Kuruluna, Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Meclis Üye Adayları nezaket ziyaretinde bulundu.
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