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KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu uyardı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin 13 Ağustos 2019 tarihine kadar ’yetki belgelerini’ almaları gerektiğini belirtti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:10
KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu uyardı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin 13 Ağustos 2019 tarihine kadar ’yetki belgelerini’ almaları gerektiğini belirtti.


Başkan Alibeyoğlu, “Bilindiği üzere; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihli ve 303301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yönetmeliğin geçiş hükümleri başlıklı geçici madde-1 , 13 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu maddenin 1. fıkrasında ‘Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6. maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir’ denilmektedir. Bu nedenle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 13 Ağustos 2019 tarihine kadar Kars Ticaret ve Sanayi Odası’na başvuru yaparak TOBB MEYBEM aracılığı ile Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaları gerekmektedir” dedi.


Alibeyoğlu, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin mağdur olmamaları13 Ağustos 2019 gününe kadar yetki belgelerini alması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:10
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