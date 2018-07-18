0553 313 94 23

Katrilyon ton elmas bulundu!

Yerkürenin derinliklerinde varsayılanın yaklaşık bin katı, katrilyon ton elmasın bulunduğu bildirildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:56
Katrilyon ton elmas bulundu!

CNN'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT) araştırmasına dayandırdığı haberinde, Dünya yüzeyinin 145 ila 240 kilometre altında bir trilyonun bin katı oranında elmas katmanlarının keşfedildiği belirtildi.

Ölçümleri yapmak için ses dalgalarını kullanan sismik bir teknolojiden faydalanan araştırmacılar, derinlerde baş aşağı dağlara benzer kaya kütlelerinin kökünde katrilyon ton elmasın yattığını hesap etti.

Bugün madencilikte kullanılan araçların bu derinliğe ulaşmasının mümkün olmadığına işaret edildi.

Araştırmaya California, Harvard ve Melbourne üniversiteleriyle Çin'deki Teknoloji ve Bilim Üniversitesinden bilim adamlarının katkı sunduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:56
  1. elmas

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski emniyet müdürü, FETÖ'den cezaevine gönderildi
    1. Eski emniyet müdürü, FETÖ'den..
    2. Evde çıtır mantı nasıl yapılır?
    3. İsrailli Bakan'dan skandal!..
    4. Katrilyon ton elmas bulundu!
    5. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?..
    6. KPSS sorularının çalınması davasında 2..
    7. Büyük darbe vurulacak! Adnan Oktar..
    8. 11 motosiklet çalan hırsız, motoruyla..
    9. Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik..
    10. Hulusi Akar'dan bedelli askerlik..
    11. Terör devleti İsrail'e sert uyarı!..
    12. Adnan Oktar operasyonunda flaş gelişme
    13. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na 1 milyon..
    14. Eski emniyet müdürüne FETÖ tutuklaması!
    15. Fenerbahçe imzayı atıyor!
    16. CHP'de bir çatlak daha!
    17. Kafkas ülkesinden Rusya'yı kızdıracak..
    18. Sabancı Grubu'ndan flaş karar! Üçü..
    19. Depremler devam ediyor! Meral..
    20. Erdoğan'dan 72 CHP milletvekili..
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor