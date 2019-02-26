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Katolik Kilisesi’nin 3. en büyük kardinali, çocuk tacizinden suçlu bulundu

Katolik dünyasının 3.

26 Şubat 2019 Salı 09:59
Katolik Kilisesi’nin 3. en büyük kardinali, çocuk tacizinden suçlu bulundu

Katolik dünyasının 3. en üst seviye Kardinali olan ve bir zamanlar Vatikan’ın hazinesinden sorumlu olan ve George Pell, Avustralya’nın Melbourne mahkemesinde görülen çocuk taciz davasında suçlu bulundu.


Bir zamanlar Vatikan’ın hazinesinden sorumlu olan George Pell, 1996 yılında Melbourne’nin başpiskopusu olarak atanmasından hemen sonra 16 yaşından küçük 4 çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu. Kararın verilmesinin ardından dizinden ameliyat olması için kefaleten serbest bırakılan ve Çarşamba günü temyiz mahkemesinde davası görülecek olan Kardinal George Pell’in cezasının belli olacağı kaydedildi.


Kardinal George Pell’in davasının yayın yasağı bu sabah mahkeme başkanı yargıç Peter Kidd tarafından kaldırıldı. Melbourne bölge mahkemesi jürisi geçtiğimiz 11 Aralık’ta Kardinal George Pell’i oy birliğiyle suçlu bulmuştu ancak yayın yasağı konulduğu için karar bugüne kadar açıklanamamıştı. Jüri zanlıyı Ağustos ayında 5 çocuk taciz suçundan yargılamış davanın yeniden görülme kararı alınmıştı.



Papa Francis, çocuk tacizine karşı duruşu ve dürüstlüğü ile övmüştü


Dürüstlüğü ve çocuk tacizine karşı tutumu sebebiyle Papa Francis’in övdüğü Kardinal George Pell, geçtiğimiz Aralık ayında çocuk tacizinden suçlu bulunmasından sonra Vatikan tarafından papalığın danışma konseyinden ihraç edildi.


Kardinal George Pell’in suçluluğu ve muhtemel mahkumiyetinin Katolik cemaati içinde bir büyük dalgalanmaya yol olacağı ve Papa’nın çocuk tacizine karşı tutumuna büyük bir darbe olacağı iddia edildi.


George Pell, mahkeme salonundan polis kordonu arasında çıkarılırken dışarıda kendisini bekleyen halk tarafından “Cehennemde yanacaksın. Cehennemde yan Pell” sloganları ile protesto edildi.


Kardinal Pell mahkeme kararı hakkında bir açıklama yapmazken avukatı Paul Galbally “Kardinal hep masumdu ve öyle de kalacak. Karar temyize götürüldü. Temyizin sonucunu bekleyeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:59
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