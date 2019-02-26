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Kato’da görev yapan Mehmetçiğe anlamlı ziyaret

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında 7 metre kar kalınlığında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.

26 Şubat 2019 Salı 18:05
Kato’da görev yapan Mehmetçiğe anlamlı ziyaret

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte 2 bin 900 rakımlı Kato Dağında 7 metre kar kalınlığında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.


2 bin 900 rakımlı Kato Dağında bulunan Tuzluca üs bölgesinde kar kalınlığının 7 metre olmasına rağmen teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçiğe anlamlı ziyaret. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte ziyaret ettiği askerlerle öğle yemeği yedi. Mehmetçikle beraber Kato Dağı manzaralı dev ay yıldızlı Türk bayraklı hatıra fotoğrafları çeken Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, "Vatanımızın her köşesi ve her insanı bizim için değerlidir ve kutsaldır. Etnik kökeni ne olursa olsun, inancı ve mezhebi ne olursa olsun ve siyasi görüşü ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim için şeref ve onurdur. Bu bilinç ve strateji ile hareket eden kahraman Mehmetçiğimiz her koşulda birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi korumak için elinden geleni sonuna kadar fedakarca ve severek yapmaktadır. Bu gün Kato üs bölgesindeki kahraman Mehmetçiğimizi ziyaret ederek onlara fedakarca gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istedik. Buradaki kahraman Mehmetçiğimiz bu duruş ve azmiyle tüm milletimizin gönlünde eşi benzeri olmayan bir yer edinmiştir bu ziyaretimiz hem bir şükran hem de bir moral motivasyon manasına gelen ziyarettir. Vatanımızın birliğini milletimizin huzur ve sükununu ve devletimizin bekasını korumak için canla başla ve fedakarca çalışan tüm Mehmetçiğimize Kato üs bölgesinden şükranlarımızı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Bu millet her zaman sizlere minnettar kalacak" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:05
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