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Kato Dağı’nda uçurtma şenliğidüzenlendi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği düzenlendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:56
Kato Dağı’nda uçurtma şenliğidüzenlendi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği düzenlendi.


Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı eteklerinde düzenlenen uçurtma şenliğine İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, binbaşı Serdar Atakan, AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, aşiret liderleri, kanaat önderleri, öğretmen, polis, asker ve öğrenciler katıldı.


Etkinlikle ilgili konuşan İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Beytüşşebap’ta artık huzurun olduğunu söyledi. Pendik, "Kato’da çocuk cıvıltıları yankılanıyor. Beytüşşebap’ta görev yapmaktan onur duyuyorum. İlçemiz terör belası ve uzantılarından arındı artık ilçemizde huzur var. Şenlikler festivaller var. Belediyenin düzenlediği bu güzel etkinlik çok yerinde oldu. Kato çocuk cıvıltılarıyla yankılanıyor. Bu tür faaliyetlerin olması bizleri çok sevindiriyor. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın diyorum" dedi.


Etkinlik ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Habip Aşan, Beytüşşebap’ın artık güzel anılacağını ve herkesin görmek isteyeceği bir yer olacağını söyledi. Aşan, "Yıllar sonra bölgemizde artık güzel şeyler oluyor. Beytüşşebap tarihiyle, güzellikleriyle, insanıyla anılıyordu. Artık bu saatten sonra Allah’ın izniyle daha çok anılacak. Birincisini düzenlediğimiz şenliğimizin kalıcı olması ve her geçen yıl daha kapsamlı olması için çalışacağız. Etkinliklerin yanındahizmetlerimiz olacak elbet ama birinci önceliğimiz geleceğimizin teminatı güzel çocuklardır. Şenliğimiz hayırlı olsun" diye konuştu.


Şenliğe katılan çocukların uçurduğu uçurtmalar gökyüzünü rengarenk boyadı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:56
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