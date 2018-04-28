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Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği düzenlendi

Şırnak'ının Beytüşşebap ilçesinden başlayıp bir ucu Van'ın Çatak ilçesine kadar uzanan Kato Dağı eteklerinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:34
Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği düzenlendi

Beytüşşebap kaymakamlığı ve belediyesi, Çatak ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kıyıcak Mahallesi'ne şişme oyun parkı kurdu, 3 bin uçurtma dağıttı.

Çevre mahallelerden gelen çocuklar, oyun parkında oynayarak, güzel bir gün geçirdi.

Kurum amirleri, askerler, güvenlik korucuları ve öğretmenler de Kato Dağı eteklerinde çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

Etkinlikle Kato Dağı eteklerinde keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen, Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, "Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz" dedi. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu söyledi.

Kıyıcak İlkokulu Müdürü Sultan Didem Gök ise, Kato Dağı eteklerinde artık çiçeklerin açtığını söyledi.

"Biz burada cennetimizi bulduk. Kato Dağı'nın eteklerinde artık çiçekler açıyor. Çocuklarımız mutlu ve dolayısıyla bizde çok mutluyuz. Bugün çocuklarımız oyun parkıyla tanıştı. Ardından uçurtmalar dağıtıldı. Biz burada yeni bir dünya kurmaya başladık. Yeni dünyamızda inşallah daha güzel şeyler olacak"

Bölgedeki çocukların yıllarca kurşun sesleriyle yaşadığını anlatan Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Babur, "Çocuklar yıllarca bu bölgede kurşun sesleriyle yani çatışmalarla büyüdü. Biz bu anlayışı değiştirmek istiyoruz. Daha önce Kato Dağı'nda kurşunlar ve silahlar çatışırken, şu an uçurtmalar uçuyor. Bu sayede çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamaya çabalıyoruz. Çocuklarımızı silahlardan ve çatışmalardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:34
  1. Aydın
  2. Çatak
  3. Kato Dağı

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