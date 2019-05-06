Kato Dağı eteklerinde minik öğrenciler trafikte yaya önceliği için düdük çaldı Kato Dağı eteklerinde bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde minik öğrenciler, farkındalık oluşturmak için trafik polisleri eşliğinde çarşıda düdük çalarak yaya önceliği için düdük çaldı.

Kato Dağı eteklerinde bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde minik öğrenciler, farkındalık oluşturmak için trafik polisleri eşliğinde çarşıda düdük çalarak yaya önceliği için düdük çaldı.



Beytüşşebap’ta bulunan 80’inci Yıl Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri polisler eşliğinde çarşı merkezinde turlar atarak "Öncelik hayatın öncelik yayanın" sloganıyla trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler öğretmenleriyle beraber düdük çalarak trafikte araçları durdurdu. Gün boyu süren etkinlik öğrencilere hediyelerin verilmesiyle son buldu.



Öte yandan ilçedeki işlek caddelere trafik levhaları ve çizgileri takan trafik polisleri kazaların önüne geçmek amacıyla her gün periyodik olarak rutin kontrollere devam edecek.

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