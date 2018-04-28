Kato Dağı eteklerinde çocukların uçurtma sevinci

Kaymakamlık ve belediye tarafından 3 bin uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte, çocuklar kurulan oyun parkında gönüllerince eğlendi. Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, "Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz" dedi.



Çatak ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kıyıcak Mahallesi'nde kaymakamlık ve belediye tarafından kurulan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenen çocuklara kaymakamlık sürpriz bir ziyarette bulunarak, 3 bin uçurtma dağıttı. Kıyıcak ve çevre mahallelerden gelen yüzlerce çocuk oyun parkında oynayarak, güzel bir gün geçirdi. Kurum amirleri, askerler, güvenlik korucuları ve öğretmenler uçurtma şenliğinde, Kato Dağı eteklerinde çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Şenliğe katılan çocuklar, güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.



'CENNETİMİZİ BULDUK'



Etkinlikle Kato Dağı eteklerinde keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen, Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, "Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz" dedi. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu söyleyen Küçükgenç, şöyle konuştu: