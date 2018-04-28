Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kato Dağı eteklerinde çocukların uçurtma sevinci

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden başlayıp bir ucu Van'ın Çatak ilçesine kadar uzanan Kato Dağı eteklerinde çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:42
Kato Dağı eteklerinde çocukların uçurtma sevinci

Kaymakamlık ve belediye tarafından 3 bin uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte, çocuklar kurulan oyun parkında gönüllerince eğlendi. Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, "Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz" dedi. 

Çatak ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kıyıcak Mahallesi'nde kaymakamlık ve belediye tarafından kurulan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenen çocuklara kaymakamlık sürpriz bir ziyarette bulunarak, 3 bin uçurtma dağıttı. Kıyıcak ve çevre mahallelerden gelen yüzlerce çocuk oyun parkında oynayarak, güzel bir gün geçirdi. Kurum amirleri, askerler, güvenlik korucuları ve öğretmenler uçurtma şenliğinde, Kato Dağı eteklerinde çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Şenliğe katılan çocuklar, güzel bir gün geçirdiklerini belirtti. 

'CENNETİMİZİ BULDUK'

Etkinlikle Kato Dağı eteklerinde keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen, Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, "Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz" dedi. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturulduğunu söyleyen Küçükgenç, şöyle konuştu: 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 11:42
  1. Nilay Küçükgenç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'a prestijle veda etti
    1. İstanbul'a prestijle veda etti
    2. Bu videoyu izledikten sonra nasıl aday..
    3. e-Devlet’ten sabıka kaydı alan aday..
    4. İtalyan'ın dev kulübü Lazio,..
    5. Kato Dağı eteklerinde çocukların..
    6. Meral Akşener gaza geldi: Planınızı..
    7. ABD'den skandal S-400 açıklaması
    8. Mustafa Sarıgül seçim çalışmalarına..
    9. Bomba iddia! Fenerbahçe yıldız..
    10. Hamas: İsrail'in planları alt üst oldu
    11. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    12. Marodona istifa etti!
    13. Yemek kartlarında anlaşma sağlandı!
    14. Aykut Kocaman'dan derbi tahmini!..
    15. Ofisler kiracı bekliyor
    16. Norveç’te ezan hazımsızlığı
    17. Gürsel Baran "yemek kartı" için..
    18. Boyun sarkmasının nedenleri
    19. Canan Karatay'a ağır suçlama
    20. THY'den Fener için 5 ek sefer
    Abdullah Gül yakın çevresine demiş ki...
    Abdullah Gül yakın çevresine demiş ki...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım
    Abdullah Gül: Yarın açıklayacağım