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Kato Dağı eteklerinde asker, vatandaş huzur halayları çekti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ilk defa halk oyunları yarışması düzenlendi.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:44
Kato Dağı eteklerinde asker, vatandaş huzur halayları çekti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ilk defa halk oyunları yarışması düzenlendi. Kato Dağı eteklerinde huzurun hakim olmasıyla beraber asker, polis vatandaş el ele kardeşlik halayları çekti.


Şırnak’ta ilçelerin katılımıyla her yıl düzenlenen halk oyunları yarışması bu yıl ilk defa Beytüşşebap’ta gerçekleşti. Yarışmacılar hünerlerini sergileyerek kültürlerini yaşatmaya çalıştı. Beytüşşebap Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Jandarma Binbaşı Serdar Atakan, Hakim Gamze Sığın, Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Ak Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, Ak Parti Belediye Başkan adayı Habip Aşan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yarışmanın startı verildi. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde geçen yarışma davullu zurnalı halaylarla son buldu. Kardeşlik mesajları veren İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Pendik, Beytüşşebap’ta artık huzurun hakim olduğunu söyledi. Pendik, "Bu gün Beytüşşebap tarihi günlerinden birini yaşıyor. Beytüşşebap deyince akla ilk gelen kötü şeyler artık bitti, yerine güzel şeyler geliyor. İnsanların artık onurla gururla sevinçle anacağı şeyleri getiriyoruz. Bu gün burada minik gençler erkekler olarak yarıştı. Şırnak’ta hiçbir ilçeden yarışmacı çıkmadı Beytüşşebap’tan çıktı. Ve Şırnak birincisi olduk 3 dalda. İnşallah burada bölgede ilimizi temsil edeceğiz. Gençlerimizi kutluyorum. Artık Beytüşşebaplı gençler halk oyunlarıyla eğitimdeki başarılarıyla ve diğer sosyal etkinlikleriyle ülkemizde parmakla gösterilen gençlik olacak. Beytüşşebap artık hak ettiği o güzel yere ulaşacaktır. Halkımıza da teşekkür ediyoruz. Halkımız böyle güzelliklere hasretti. Beytüşşebaplılar en güzeline layık. Türkiye halk oyunları federasyonunun katkısı çok büyük. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.


Erdal Ataman adındaki bir yarışmacı ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, "İlk defa burada kendi yarışmamızı ilçemizde yaşayabiliyoruz. Eskiden çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi ilçemizde bu faaliyetleri yürütüyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.


Güneydoğu ve Doğu Anadoludaki illerden gelen hakemler hünerlerini sergileyen yarışmacılara puanlar vererek birinci ikinci ve üçüncüyü seçti. Dereceye giren yarışmacılar bölgeyi temsil etmek için önümüzdeki günlerde Van ilindeyarışmalara katılmaya hak kazandı. Yarışmaların ardından ilçede görev yapan asker, polis ve vatandaşlar davul zurna eşliğinde uzun kuyruklar oluşturup halaylar çekti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:44
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