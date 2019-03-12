"Katma değerli alanlarda yatırımı artırırken, avantajlı sektörlerimizi de korumalıyız"

CANNES (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Bir yandan üretim ve katma değerli alanlarda yatırımları artırırken, bir yandan da bu tip sektörlerdeki avantajımızı korumak, markamızın altını daha iyi çizmek ve premium yatırımları ülkemize çekmek adına çalışmalıyız." dedi.

Cannes'da düzenlenen uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019'da konuşan Ermut, bürokraside koordinasyon tarafını hallederek yatırım ortamının tanıtılması ile Türkiye'ye gelen yatırımcıların ve Türkiye'deki yatırım projelerinin önünü açmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin 2002 yılından itibaren doğrudan yatırım çekmeye başlayan bir ülke haline geldiğini vurgulayan Ermut, "2002'ye kadar toplamda 15 milyar dolar yatırım çekmiş bir ülkeyken, 2002'den günümüze kadar yaklaşık 209 milyar dolar yatırım çektik. Ülkemizin her zaman sahip olduğu coğrafi konumu ve genç nüfusu gibi özelliklerinin doğru regülasyonlarla ve siyasi istikrarla birlikte atılan adımlarla, yatırımcı için daha cazip hale getirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesiyle birlikte yatırımları çekmeye başladık." diye konuştu.





- "Gayrimenkulden çekilen yatırımlar artıyor"





Arda Ermut, yatırımlarla ilgili pazarın ve sektörün çeşitlendirilmesi, yatırımcı çekilen ülkelerin ve katma değerin artırılması adına uzun süredir çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyada belirsizliğin arttığı, genel doğrudan yatırımların gitgide aşağı indiği, yatırımcıların temkinli davrandığı bir dönemdeyiz. Son 3 yıldır dünyadaki yatırımlar aşağı doğru gidiyor ve 2018'de 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Bu, global finansal kriz zamanındaki rakamlarla aynı. Daralan bir pastada, çok daha fazla aktör pay almaya çalışıyor. Bu payı almaya çalışırken, gayrimenkul gibi doğrudan yatırımlarda önemli volümlere ulaşabileceğiniz sektörler çok önem kazanıyor."

Son 16 yıldaki 209 milyar doların, yaklaşık 55 milyar dolarının gayrimenkul ve bununla ilgili sektörlerden geldiğini bildiren Ermut, "İnşaat sektörü ekonomide ne kadar önemliyse gayrimenkul yatırımları da doğrudan yatırımlarda ciddi bir yer tutuyor. Son 3 senedir dünyada yatırımlar azalırken, gayrimenkulden çekilen yatırımlar artıyor." dedi.

Ermut, sözlerini, "Bir yandan üretim ve katma değerli alanlarda yatırımları artırırken, bir yandan da avantajlı olduğumuz bu tip sektörlerdeki avantajımızı korumak, markamızın altını daha iyi çizmek ve premium yatırımları ülkemize çekmek adına çalışmalıyız." şeklinde tamamladı.