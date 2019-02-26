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Katma değeri yüksek ürünler çağrısı

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, Türkiye ekonomisinin ileri seviyelere ulaşmasının katma değeri yüksek ürünlerle mümkün olacağını belirtti.

26 Şubat 2019 Salı 14:28
Katma değeri yüksek ürünler çağrısı

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, Türkiye ekonomisinin ileri seviyelere ulaşmasının katma değeri yüksek ürünlerle mümkün olacağını belirtti.


GÜNSİFED Başkanı Öztürkmen, yaptığı açıklamada, katma değerli mallar üretmenin önemini vurgulayarak, bunun için de katma değerli mallar üretecek insanlar yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ekonomide olumsuz bir havanın varlığına işaret eden Öztürkmen, ekonomideki bu durağanlığın üreticiler üzerinde psikolojik baskıya sebep olmaya başladığını ifade etti. Türkiye’nin bu durumdan da alnın akıyla çıkacağının altını çizen Öztürkmen, şöyle devam etti:


“Ülkemiz çok sert kışlar gördü, bu günleri de geride bırakacağımıza inanıyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda birlik ve beraberlikle çalışacağız, üreteceğiz. Bundan başta çıkış yolu yoktur. Türkiye’nin artık daha çok katma değerli ürünler üzerinde yoğunlaşması gerekmektedir. Katma değerli mallar üretebilmemiz için de öncelikle bu malları üretecek insanları yetiştirmeliyiz. Türkiye ekonomisinin ileri seviyeleri ulaşması katma değeri yüksek ürünlerle mümkün olacaktır. Burada da ara elaman ve iyi yetişmiş mühendislere büyük görevler düşüyor. Katma Değerli ürünlere önem vermezsek gidişat iyi olmayacak.”


"Adet değil, kalite"


Bugün halen geleneksel üretim modellerinin devam ettiğini dile getiren Öztürkmen, “Dünya artık düşündüğümüzden de hızlı dönüyor. Üretim modelleri her gün değişirken aynı zamanda katma değerli malların tanımı da günden güne değişiyor. Dünyadaki değişim böylesine hızlı ilerlerken olduğumuz yerde saymamız bizi kaçınılmaz sona sürükler. Türkiye olarak hızlıca adetli değil, kaliteli ve katma değerli ürünlere yönelmemiz ve geleceğimizi bu doğrultuda şekillendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:28
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