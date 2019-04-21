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Katliamlara karşılık onlarca vatandaş, köpeğiyle sokağa döküldü

Son günlerde Ankara’da hayvanlara yönelik toplu katliamların yaşanması üzerine Tekirdağ’da onlarca hayvansever köpekleriyle birlikte yürüyüş düzenledi.

21 Nisan 2019 Pazar 16:21
Katliamlara karşılık onlarca vatandaş, köpeğiyle sokağa döküldü

Son günlerde Ankara’da hayvanlara yönelik toplu katliamların yaşanması üzerine Tekirdağ’da onlarca hayvansever köpekleriyle birlikte yürüyüş düzenledi.Sokaklarda onlarca kişinin çeşit çeşit köpekleriyle yürüyüş yapması renkli görüntülere sahne oldu.


Son günlerde Ankara’da toplu köpek ölümlerinin yaşanması üzerine Tekirdağ’daki hayvanseverler bu duruma tepki göstermek ve ’dur’ diyebilmek amacıyla evde besledikleri köpekleriyle birlikte merkez ilçe Süleymanpaşa’da bulunan kent meydanındaki parkta bir araya geldi.Meydandan onlarca köpek bir araya getirilirken, zaman zaman köpeklerin birbirine saldırmasısahiplerine zor anlar yaşattı.



“Çok ciddi bir katliam var”


Köpekleriyle toplanan grup adına meydanda bir konuşma yapan Bedia İlerler, “Özellikle Ankara’da hayvanlara yönelik çok ciddi bir katliam var. Ülkenin birçok yerinde bu konuda sesler geliyor. İnsanların biraz daha vicdanlarını dinleyebilmeleri ve daha sağlıklı düşünebilmeleri için demek ki kabahatler kanunu yeterli olmuyor. Demek ki hayvanların yaşam hakkını koruyabilmemiz için Türk ceza kanununda yer almasını arzu edeceğiz. Bunun içinde çaba sarf edeceğiz. Sanıyorum yeni çıkacak yasada da bu konu gündeme gelecek. Hayvana şiddet, insana şiddet, hayvana tecavüz, insana tecavüz, çocuğa özellikle şiddet ve tecavüz bunların önüne geçmek için sevgiyi insana yüklemeliyiz” dedi.



Hayvanlar ve insanlar toplu yürüyüşte


Konuşmaların ardından kent meydanında hayvanlarla birlikte yürüyüş başladı. Yürüyüş esnasında insanlarla grup grup hayvanları gören diğer vatandaşlarında ilgi odağı oldu.Kent meydanında hayvanlarla birlikte başlayan yürüyüş, sahilde iki tur atıldıktan sonra son buldu. Yürüyüşte ‘Hayvana kalkan eller kırılsın’, ‘Hayvan ölümlerine son’ şeklinde pankartlar asıldı ve benzeri sloganlar atıldı. Hayvansever vatandaşların köpekleriyle birlikte sokağa dökülüp toplu şekilde yürüyüş yapması Tekirdağ sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 16:21
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