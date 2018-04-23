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Katliam yapmıştı... Bugün füze fırlatıldı

Yemen'deki Husiler Aramco'ya ait bir petrol tesisine iki balistik füze fırlatıldığını duyurdu. Suudi Arabistan medyası, füzelerin hava savunma sistemi tarafından hava imha edildiğini bildirdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:14
Katliam yapmıştı... Bugün füze fırlatıldı

İç savaş ülkesi Yemen'den kuzey komşusu Suudi Arabistan'a bugün yeni füzeler fırlatıldı. İran destekli Husiler, dünyanın en büyük şirketi Aramco'ya ait petrol tesisinin hedef alındığını bildiriyor.

Suudi Arabistan medyası ise, iki balistik füzenin havada durdurulduğunu aktardı. Petrol tesisinin bulunduğu yer, Kızıl Deniz kıyısındaki Cizan kenti.

SUUDİ ARABİSTAN KATLİAM YAPMIŞTI

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de bir düğün yerini hedef aldı. Savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Bölgedeki El Cumhuri hastanesinden yapılan açıklamada, çoğu paramparça olmuş en az 40 işinin cesedinin getirildiği ifade edilirken 46 kişinin de çeşitli yaralanmalar nedeniyle hastaneye geldiği belirtildi.

Hastane tarafından Reuters’a yapılan açıklamada ölenlerin arasında en az 30 çocuğun olduğu bilgisi de verildi. Suudi Arabistan tarafından yine Reuters’a yapılan açıklamada ise raporların doğruluğunun incelendiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:14
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen

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