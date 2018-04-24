Katliam gibi yangın: 18 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in Guangdong eyaletinin Çingyüen vilayetine bağlı Yingdı kentinde, bir karaoke barında yangın çıktı. Olay yerine güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında, 18 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmada elde edilen ilk bulguların, yangının kasten çıkarıldığı yönünde olduğu belirtildi.