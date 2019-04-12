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Katliam gibi kazada tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı

Bursa’da 2 kişinin öldüğü, 39 kişinin yaralandığı kazayla alakalı tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı.

12 Nisan 2019 Cuma 19:19
Katliam gibi kazada tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı

Bursa’da 2 kişinin öldüğü, 39 kişinin yaralandığı kazayla alakalı tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı.


Kaza 25 Haziran 2018 tarihinde Yenişehir-İnegöl kara yolunun 7.kilometresinde meydana geldi.. Fasulye toplamaya giden Suriyeli kadın tarım işçilerini taşıyan Sinan A. idaresindeki 16 ABJ 793 plakalı kamyonet yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kamyonetin kasasında bulunan 41 kadın tarım işçisi yaralandı. Yaralılar karayoluna saçılırken can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı kadınlar acılar içinde kıvranıp feryat ederken, ilk müdahale olay yerinde 112 ekiplerince yapıldı. 41 kadın ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazada Gül Abdu ve Badiea Muhammed hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili tutuklu bulunan Sinan A. ile İzzetin A. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya yaralanan ve ölenlerin yakınları katıldı. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 4 Temmuz 2019 tarihine erteledi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 19:19
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