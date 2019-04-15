Katliam gibi kazada ölü sayısı 5’e çıktı Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi.

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Diyarbakır-Bingöl karayolu Kocaköy ilçe giriş yolunda meydana geldi. 33 SP 982 ve 33 RA 274 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5’i ağır 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişinin tedavilerine devam edildiği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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