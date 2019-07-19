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Katliam gibi kazada hayatını kaybedenlerin Afganistan ve Pakistanlı oldukları belirlendi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dün kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin Afganistan ve Pakistanlı olduğunu açıkladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:38
Katliam gibi kazada hayatını kaybedenlerin Afganistan ve Pakistanlı oldukları belirlendi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dün kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin Afganistan ve Pakistanlı olduğunu açıkladı.


Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, anayasa ve kanunlarımızla tanınıp korunan, adil yargılanma hakkı kapsamında yer alan masumiyet karinesi, ilgililerin kişilik hakları ve soruşturmanın gizliliği ilkesi göz önünde bulundurularak, kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla dün Van’da yaşanan trafik kazasına ilişkin yazılı açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.


Açıklamada, “İlimiz Karagündüz Mahallesi Hopik mevkiinde içerisinde bir sürücü ve 66 yolcu olmak üzere toplamda 67 kişi bulunan 76 AAC 296 plakalı minibüs, şoförünün tedbirsiz ve dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildiği ve taklalar atarak yaklaşık 300 metrelik şarampole yuvarlandığı. Olayla alakalı derhal ve acil işlemler için 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, kaza mahallinde yapılan incelemede, yokuş aşağı virajlı asfalt yolda ilk tespit edilen fren izinin 12 metre, ikinci tespit edilen fren izinin 15 metre olduğu ve ilk tespit edilen fren izinden 214 metre sonra aracın yoldan çıkarak 102 metre şarampole düz bir hatta devam ettiği ve 102 metrede aracın ön alt kısmının toprak zemine çarparak sürtünmeye başladığı, sürtünme izinin 36 metre devam ettiği ve akabinde dere yatağına aracın sol yan yüzeyine devrilerek durabildiğinin tespit edildi. Kaza esnasında aracın ön kısmı ve şanzumanın tamamen parçalandığı, araçta bulunanlardan 16 Afganistan ve Pakistan vatandaşının (düzensiz göçmen) olay mahallinde biri hastanede olmak üzere toplamda 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 yaralının ise Van ilindeki hastanelere derhal kaldırıldığı ve tedavilerinin yapıldığı, olay yerinde gerekli incelemelerin yapılmasına müteakip cumhuriyet başsavcılığımız tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcıları tarafından ölen 17 kişinin Van Adli Tıp Şube Müdürlüğünde ölü muayene ve DNA işlemlerinin yapıldığı, maktullerin cesetlerinden alınan örneklerin kimlik tespiti amacıyla DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildiği, yaralı 50 kişiden 8’inin taburcu olduğu, 1 kişinin Erzurum iline sevk edildiği, 41 kişinin tedavilerinin devam ettiği ve olayın çok yönlü olarak soruşturulduğu hususu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur” denildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:38
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