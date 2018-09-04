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Eşi ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Mersin'de psikolojik sorunları bulunan ve işsiz olduğu öğrenilen Mehmet Kaya'nın cinnet getirerek damda uyuyan eşi ile 3 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyor.

04 Eylül 2018 Salı 09:50
Eşi ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. İhbar üzerine müstakil eve gelen polis ekipleri, evde 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi ile karşılaştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre güvenliği alınarak evde inceleme başlatıldı.

Yapılan ilk incelemede, tabancayla vuruldukları belirlenen 5 kişinin, Mehmet Kaya, eşi Zehra Kaya, çocukları Onurcan, Esmanur ve Rabia Kaya olduğu belirlendi.

Mehmet Kaya'nın, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etttiği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

CESETLER DAMDAKİ YATAKLARDA BULUNDU

5 kişinin cesetlerinin, sıcak hava nedeniyle evlerinin damına serdikleri yataklarda bulunduğu öğrenildi. Mehmet Kaya (42), eşi Zehra Kaya (35), çocukları Onurcan (18), Rabia (12) ve Esmanur Kaya'nın (5) cansız bedenleri, yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Mersin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Komşuları Mehmet Kaya'nın işsiz olduğunu, bazı dönemlerde eskicilik yaptığını söyledi.

Dün gece peş peşe silah sesleri duyduklarını belirten çevre sakinleri, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını, bu yüzden sık sık sorunlar yaşadıklarını ileri sürdü.

Polis, olayda kullanılan tabancayı incelemeye aldı.

ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Eşi Zehra, çocukları Onurcan, Esmanur ve Rabia Kaya'yı öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdiği öne sürülen Mehmet Kaya'nın şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı.

Kaya Ailesi'ne ait cesetlerin evlerinin damında bulunmasının ardından başlatılan soruşturmayı derinleştiren Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kaya’nın en son 4 Mayıs 2018'de hastaneye giderek daha önce aldığı şizofreni hastalığı raporunu uzattığını belirledi.

30 Mayıs 2019 tarihine kadar geçerli olan raporun uzman hekimler tarafından verildiği ve Mehmet Kaya'nın düzenli olarak günlük ilaç kullandığı tespit etti. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 09:50
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