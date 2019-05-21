0553 313 94 23

Katlı kavşağın yıkımı " Halk Oylaması" ile belirlenecek

Elazığ’da geçtiğimiz yıl hizmete giren Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağın üst kısmının yıkılması için halk oylaması yapılacağı bildirildi.

21 Mayıs 2019 Salı 16:25
Katlı kavşağın yıkımı " Halk Oylaması" ile belirlenecek

Elazığ’da geçtiğimiz yıl hizmete giren Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağın üst kısmının yıkılması için halk oylaması yapılacağı bildirildi.


Elazığ Belediyesi’nden yapılan açıklamada," 2018 yılında yapımı tamamlanan Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağının üst kısmının yıkılıp yıkılmamasıyla ilgili Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla Rüstempaşa ve Mustafapaşa Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik halk oylaması yapılacak. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın kavşağın bulunduğu bölgeye yaptığı ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlardan gelen köprünün yıkılması talebi sonucunda yapılmasına karar verilen halk oylaması 22-23-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oylama için kavşağın iki noktasına sandık kurulacak ve oy kullanma işlemi 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı, Adnan Orakçıoğlu Caddesi ve Şeyh Şamil Bulvarını kapsayan üst geçidin yıkılıp yıkılmayacağına oylama sonucuna göre karar verilecek"denildi.


Öteyandan belediye tarafından "Şehrimizi Birlikte Yönetiyoruz"başlığıylaEvet-Hayırbölümlerinin yer aldığı oy pusulası hazırlandı.Pusulada, "Gönül belediyeciliği sloganıyla çıktığımız bu yolda yapacağımız her çalışmada halkımızın düşüncesi bizim için önemli bir kılavuz olacaktır. Bu doğrultuda, Rüstempaşa Mahallesinde 2018 yılında hizmete açılan Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağının köprü olan kısmının kaldırılması konusundaki görüşünüz Elazığ Belediyesi için önemlidir. Alacağınız her hizmette söz sahibi olduğunuza inanıyor, oylamadan çıkacak sonucun esnaf ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyoruz"ifadeleri yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ardahan’daki patlamada 3’üncü işçi de hayata tutunamadı
    1. Ardahan’daki patlamada 3’üncü işçi de..
    2. Arsenal’in Ermeni futbolcusu..
    3. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı..
    4. Dakikalar içinde kuru saçlardan..
    5. THY 10 bin kişiyi işe alacak
    6. Liselerin yılsonu etkinlikleri ilgi..
    7. “Başkanlık makamını vatandaşlarımıza..
    8. Katlı kavşağın yıkımı " Halk Oylaması"..
    9. Tapuda vatandaş odaklı bir yönetim..
    10. Giroud bir yıl daha Chelsea'de
    11. FETÖ firarisi Aydın'da enselendi
    12. Van bayram namazı vakti 2019 | Van'da..
    13. Burhaniye’de liselilerden iyilik..
    14. Suluovalı muhtarlar da orayı seçti
    15. YSK’da gerekçeli karar çalışması devam..
    16. Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
    17. Kamyonet takla attı: 2 yaralı
    18. Drone’a yakalanan sürücülere ceza yağdı
    19. Kırşehir’de uyuşturucu ticareti yapan..
    20. Mazbatasını alamayan CHP'li başkan..
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Melih Gökçek 'bombaya bakın' dedi ve açıkladı: Bunlara mı teslim edeceksiniz?
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Yunan medyasındaki manşet sorusu İmamoğlu'nu kızdırdı! Cevap veremedi
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Takozlar birliği şimdi de ibadetleri hedef aldı! 'Oruç tutanlar sonucuna katlanır'
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Hakaretçi doçent açığa alındı
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor
    Erdoğan düğmeye bastı! Seçimden sonra başlıyor

    Günün Karikatürü

    21 Mayıs 2019
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Oy hırsızları projeleri de çalmış
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı
    Kriz kapıda! ABD savaş gemisini o ülkeye yolladı