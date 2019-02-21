0553 313 94 23

Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold

Dünyanın "ilk" dinamik AMOLED katlanabilir sonsuz ekranı ve şimdiye dek sunulan "en yetenekli" kamera Samsung Galaxy Fold'da buluştu

21 Şubat 2019 Perşembe 10:40
Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold

İSTANBUL (AA) - Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold, bu özelliği ile geleceğin akıllı telefon kategorisini başlatıyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın "ilk" dinamik AMOLED katlanabilir sonsuz ekranı ve şimdiye dek sunulan "en yetenekli" kamera Galaxy Fold'da buluştu.

Samsung Electronics yeni bir akıllı telefon kategorisi oluşturan ve merakla beklenen yeni Galaxy Fold katlanabilir cihazını tanıttı. Galaxy Fold, katlanarak kapak ekranlı kompakt bir cihaza dönüşen dünyanın ilk 7,3 inç katlanabilir sonsuz ekranı ile sunulacak. Galaxy Fold; video izlemek, oyun oynamak ve çok daha fazla işlevi aynı anda yerine getirmek amacıyla tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Üst Yöneticisi (CEO) ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, Samsung'un akıllı telefonla nelerin yapılabileceğini değiştirerek mobil inovasyon tarihinde yeni bir sayfa açtığını belirterek, "Galaxy Fold, katlanabilir sonsuz ekranımızla daha önce görülmemiş yeni kabiliyetleri açığa çıkaran yepyeni bir kategoriyi tanımlıyor. Galaxy Fold’u geleneksel bir akıllı telefonun sınırlarının ötesine geçerek, katlanabilir premium bir cihazın neler yapabileceğini deneyimlemek isteyenler için yarattık." ifadelerini kullandı.


- Akıllı telefon ve tablet katlanarak bir oldu


Verilen bilgiye göre, Galaxy Fold, Samsung’un ilk esnek ekran prototipini 2011’de tanıtmasının ardından geçen sekiz yılda geliştirilen malzeme, mühendislik ve ekran inovasyonlarını bir araya getiriyor. Galaxy Fold ile kullanıcılar hem telefon hem de tablet dünyasının en iyi yönlerine sahip oluyor.

Dahili ekran sadece bükülmekle kalmıyor, katlanıyor. Daha sezgisel bir hareket olan katlama, başarılması zor bir inovasyon. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etti ve ince bir ekran oluşturdu. Yeni malzeme, Galaxy Fold'un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor.

Galaxy Fold, tıpkı bir kitap gibi düzgün ve doğal bir şekilde açılıyor, tatmin edici bir tık sesiyle düz ve kompakt bir şekilde kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe geliştirdi. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor.

Samsung, ekrandan gövdeye kadar görebileceğiniz ve dokunabileceğiniz her unsuru ele aldı. Parmak izi okuyucu, başparmağın doğal olarak durduğu yanda bulunduğu için cihaz kolayca açılıyor. İki pil eşit şekilde dağıtıldığından Galaxy Fold elinizde dengeli bir his veriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:40
  1. Samsung Galaxy Fold

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da kültür sanat
    1. Trabzon'da kültür sanat
    2. YKS başvuru ücreti 2019 YKS para..
    3. "Bizim her yerde var olmamız lazım"
    4. "Yurt dışındaki vatandaşlara e-Devlet..
    5. Gaziantep'teki doğal gaz patlaması
    6. FETÖ'cü kaymakama 6 yıl 3 ay hapis!
    7. "Hamaney, hükümetin ekonomi..
    8. İdrar yolu hastalıkları “ürodinami”..
    9. 16 eski savcı ve hakime istenen ceza..
    10. Kılıçdaroğlu’na “Ozan Arif” tepkisi
    11. Hamilelik Okulunda 13’üncü dönem..
    12. Yeni sondaj gemisi Altınova’da bakıma..
    13. Muratpaşa Belediyesi yaraları sarıyor
    14. "Taraftarımızın verdiği pozitif enerji..
    15. Şırnak’ta okulların etrafı..
    16. Kızıltepeli kadınlar mantı açarak aile..
    17. Hakkari’de 24 bin adet av tüfeği..
    18. Savcı ve emniyet güçlerini hedef..
    19. Park Afyon’da canlı yayın
    20. CHP'de olağanüstü PM talebi geri çekildi
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı