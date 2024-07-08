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Gündem Katil Timur Cihantimur'un babası bakın ne yapacak
Gündem

Katil Timur Cihantimur'un babası bakın ne yapacak

Yeniakit Publisher
2024-07-08 19:27:00 - 2024-07-08 19:34:09
Katil Timur Cihantimur'un babası bakın ne yapacak

İstanbul'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olan Timur Cihantimur'un babası Estetik Cerrah Bülent Cihantimur, sosyal medya hesabından televizyon programı yapacağını duyurdu.

Türkiye'de büyük yankı uyandıran olayda, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Kazadan 106 gün sonra Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklanmıştı.

Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un ABD'de yargılanması devam ederken estetik cerrahı olan baba Bülent Cihantimur, sosyal medya hesabından program yapacağını duyurdu.

''Türkiye’de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok''

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, program duyurusunun ardından açıklamalarda bulundu.

Özer Aci, "Programın eski olduğunu düşünmüştüm. Tekrar başlayacakmış. Başlasın. Kendine çok güveniyorsa başlasın. İzleyicileri merakla izleyecek. Hangi kanaldır, nedir, ne değildir öğreneceğiz kısa zamanda. Türkiye’de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok. 2 milyon dolar kefalet talebinde bulundu. Sıkıntı yok. Sonuçta adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum" dedi.

Babasına ait 2 milyon dolarlık ev teminatı teklifi

Cihantimur’un avukatları hakime müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için Türkiye’de babasına ait 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü teminat olarak göstermeye hazır olduklarını ifade etti.
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Dilekçe’de, Cihantimur’un kefaletle serbest kalması için gösterdikleri babası Bülent Cihantimur’a ait 2 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen gayrimenkulün, Türkiye’de olmasının mahkeme için sorun teşkil etmeyeceği ileri sürüldü. Dilekçede, daha önce yurtdışındaki mal varlıklarını teminat göstererek kefaletle serbest kalan bazı sanıklarla ilgili geçmişte bazı davalarda alınan kararlar emsal gösterildi.

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