Kuveyt Türk Türkiye konut kredi oranları ne? Katılım bankaları kredi oranları

Ekonomiyi canlandırmak için konut alacak vatandaşlara son dakika gelişmesi yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya başlatıldı. Kampanya çerçevesinde konut kredi oranlarını aşağıya çekildi. Peki katılım bankalarının konut kredi oranları ne oldu? katılım bankalarının konut kredi oranlarında son durum ne? 100 bin TL konut kredisi çeken vatandaş ne kadar aylık taksit tutarı ne?

Kuveyt Türk 100.000 TL’lik 120 ay konut kredisi alan bir kişinin ödeyeceği konut kredi tutarı hesaplama

Taksit Tutarı

2.171,42 TL

Ödenecek Toplam Tutar

260.570,40 TL

Kâr Oranı % 1.96