0553 313 94 23

İğrenç görüntüler! Yahudiler eli kanlı katili 'kahraman' gibi karşıladı

Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i öldürmekten suçlu bulunan ve hapis cezası alan terörist İsrail askeri Elor Azaria, tahliye olduktan sonra ilk kez olayın yaşandığı El Halil kentine gitti ve oradaki siyonistler tarafından kahramanlar gibi karşılandı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:42

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Mart 2016'da yerde yaralı olarak yatan Filistinli genci kameraların önünde kafasından vurarak öldüren İsrail askeri Elor Azaria, El Halil'de yaşayan bir grup Yahudi yerleşimci tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. 

Sosyal medyada yer alan videoda, 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif'i vurduğu sokakta bir grup Yahudi yerleşimci tarafından karşılanan Azaria'nın oldukça neşeli olduğu dikkati çekiyor. 

Yahudi yerleşimcilerin adeta bir kahraman gibi karşıladığı Azaria'nın boynuna İsrail bayrağını taktığı görülüyor. 

Azaria'ya övgüler düzen Yahudi yerleşimcilerin öldürülen Filistinli genç için ise hakaretler savurduğu duyuluyor.

İsrail askerlerinin Mart 2016'da El Halil kentinde "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti. 

 

Ancak olaydan saatler sonra Elor Azaria'nın yerde yaralı halde yatan Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı. 

Tepki toplayan görüntünün ardından Azaria, İsrail Askeri Mahkemesince yargılanmış ve yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "Üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini, Abdulfettah eş-Şerif'in kedisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" iddia etmişti. 

Askeri mahkeme Azaria'yı "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bularak 18 ay hapse mahkum etmiş, Ağustos 2017'de hapse giren Azaria'nın cezası İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot tarafından 14 aya düşürülmüştü. 

Filistinli genci öldükten sonra ilk defa El Halil kentine gelen Azaria, askeri mahkemenin erken tahliye talebini kabul etmesinin ardından mayıs ayı başında cezasının üçte ikisini hapiste geçirdikten sonra serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:42
  1. İsrail
  2. filistin
  3. Elor Azaria
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Bakan danışmanıyım' dedi, milleti dolandırdı!
    1. 'Bakan danışmanıyım' dedi, milleti..
    2. Ve Galatasaray'da iki ayrılık daha!..
    3. Bu kavga büyür! Özdil'den İnce'ye..
    4. Quaresma için kesenin ağzını açtılar!..
    5. YKS'de soru iptali mi var? ÖSYM..
    6. Ankesörlü telefon da yeterli delil..
    7. Konya'da korkunç kaza! Çevredekiler..
    8. TEBER hazır! Teslimat bu ay başlayacak
    9. Kurbanlık fiyatları açıklandı! İşte..
    10. ‘Kısasta hayat vardır’
    11. Külliye'de hareketli saatler! Dev..
    12. Duyurdular: TSK ile birlikte gireceğiz!
    13. Sözde müttefiklerden aleni düşmanlık
    14. Derya'dan 10 gündür haber alınamıyor!..
    15. Merkel'den açık tehdit! Savaş başlıyor
    16. Bankalar tüketim toplumu istiyor
    17. Malezya'dan sonra bir ülke daha şokta!..
    18. Bakliyat devine FETÖ operasyonu!
    19. 92 yaşındaki kadın oğlunu öldürdü!
    20. Emlak Konut’tan 190 bin liraya dükkân
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!