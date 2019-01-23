0553 313 94 23

Katılaşan kalplerin mühürlenmesi!

Gazetemiz okurlarından M. Fatih Kahraman, "Katılaşan kalplerin mühürlenmesi!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
Katılaşan kalplerin mühürlenmesi!

M. Fatih Kahraman

İnsanı en çok yıpratan şey, kalbin sertleşmesidir.” (Pestalozzi)

Bir halden başka bir hale geçen” anlamıyla ‘kalp’, yüce kitabımızda 130 kadar ayette geçerken ‘gönül’ boyutuyla da ‘fuad’ ve türevleriyle 20 civarında ayette karşımıza çıkmaktadır. Çok hızlı değişiminden ötürü gönüllerimize ad olan kalplerin sahibi Allah’a Peygamber Efendimiz: “Mukallibe’l-Kulûb” demiştir. Denilir ki kalpler dört nedenle katılaşır: 1 - Yemek, 2 - Uyumak, 3 - Konuşmak ve 4 - Karışmak. Burada bahsedilen insan olarak normal seyirdeki yeme-içme, konuşma ve karışma değil elbette. Belki ifrat-tefrit bağlamındaki sapmalar nedeniyledir kalplerdeki katılaşma.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.):Mümin, bir günah işlediği vakit, kalbinde siyah bir nokta, bir leke oluşur. Tövbe ederse kalbi cilâlanır. Yani bu leke silinir. Tövbe etmeyip isyana devam ederse, siyah lekeler kalbini kaplayıncaya kadar artar. İşte bu (hâşâ) Yüce Allah’ın (c.c.), ‘Asla öyle değil! Fakat onların yapmış olduğu günahlar kalplerini iyice kaplamıştır. (Mutaffifin, 14)’ ayetinde anlatılan kalbin kapanması ve günahla örtünmesidir” buyurmuştur. Nasıl ki, maddî kalp bütün organların, dokuların, hücrelerin sağlıklı çalışmasında merkezdir, aynen onun gibi manevî kalp de insanın duygu, his, nefis, akıl v.s. manevî lâtifelerinin düzenli çalışmasında bir merkez hükmündedir.

İnsanın manevî kalbi taşlaşmış, katılaşmış, yani hakikatleri göremez, anlayamaz ve işitemez olmuşsa, bu durum kalbin tedaviye ihtiyacı olduğunu gösterir. Kalbin tedavisinde en etkili metotlar: zikir, şükür, tefekkür, tövbe istiğfar, dua ve ibadettir.  Kalbin bozulup katılaşması, tamah (açgözlülük), ihtiras, kin, hased (kıskançlık), riya, merhametsizlik, zulüm ve menfaat güdülmesi nedeniyle belirginleşip sosyal hayata yansıyarak bu meyanda işgaller, katliamlar, entrikalar, arsızlık ve hırsızlıklar, gasp, talan, hapis, taciz, tecavüz, darp ve darbeler meydana gelmektedir.

Demir anlamına gelen Hadid suresi 16. ayette katılaşan kalplerin yumuşamasıyla ilgili: “İman edenlere, vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah’ın zikrine ve inen Kur’an’a saygı ile yumuşasın ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçip de kalpleri katılaşmış ve çoğu fıska dalmış bulunanlar gibi olmasınlar” buyrulmuştur. Bugün ehli kitabın Yahudi ve Hıristiyanların serencamı ortadır.  Ümmet-i Muhammed de eğer Allah’ı anmayı bırakıp da Kur’an’ı sadece dilleriyle telaffuz ederek gereğince amel etmezlerse hafazanallah Siyonist ve Haçlıların akıbetine uğramaları, yani acımasızlaşmaları mukadder olduğu gibi, dünyevi kaygılardan dolayı cebelleşmeleri, kavgaları ve savaşları da eksik olmayacaktır. 

Sözgelimi İsrail oğullarının şahit olduğu onca mucize ve eriştikleri sayısız nimete rağmen katılaşan kalpleri Kur’an’da şöyle tasvir edilir: “Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı; artık kalpleriniz taş gibi, hatta daha da katıdır. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar kaynar; öylesi de var ki çatlayıp bağrından su fışkırır; bazı taşlar da var ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.” (Bakara, 74)

Yüce Rabbimiz bugün ne İsrail’de, ne Çin’de, ne Doğu Türkistan’da, ne Arakan’da ne de diğer yerlerdeki meydana gelen zulüm ve katliamlardan habersizdir; zira Allah imhal eder (mühlet verir) fakat asla ihmal etmez. Bütün zalimliğin, katliamların, darbelerin, gaspların, talanların, yağmaların ve fahiş hataların sebebi gereğince Allah korkusunun ve inancın olmayışından mütevellit katılaşan kalplerin ortaya koyduğu vahşiliklerden başkası değildir.  Bu durumu Rahman ve Rahim olan Allah’ımız (c.c.) şöyle ifade etmiştir:

İnkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ve onlar için büyük bir azap vardır.

Son sözümüz: “Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah’ım, kalbim(iz)i dinin üzere sabit kıl.” (Tirmizî, Deavât, 124) olsun vesselam.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
  1. M. Fatih Kahraman
  2. Pestalozzi
  3. Bir halden başka bir hale geçen
  4. kalp
  5. Peygamber Efendimiz
  6. Mukallibe’l-Kulûb
  7. ifrat
  8. tefrit
  9. Peygamber Efendimiz (s.a.v.):
  10. Hadid suresi
  11. Bakara
  12. Çin
  13. Doğu Türkistan
  14. Arakan
  15. Tirmizî
  16. Deavât

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbolcu Emiliano Sala'nın uçaktan mesaj gönderdiği iddia edildi
    1. Futbolcu Emiliano Sala'nın uçaktan..
    2. Karacabey'de bulunmuştu... Bir daha..
    3. Atatürk Havalimanı'nda hareketli..
    4. ANALİZ - Irak yeni bir kırılmanın..
    5. ABD, Kore'den yüzde 41 zam istedi!
    6. Erzurumspor'da gözler Beşiktaş maçına..
    7. Dilencinin balonu mahkemede patladı!..
    8. Pirinç değil bulgur pilavı daha faydalı
    9. Kılıçdaroğlu'na seçim öncesi şok..
    10. Antalya'da bir kızın otomobille..
    11. Direksiyon başında kalp krizi geçirdi,..
    12. Ankara'da hangi parti önde? Ankara..
    13. Saadet Partisi adaylarını pazar günü..
    14. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    15. Bu şirinliğin bedeli ağır zatürre..
    16. Kaybolan engelli gençten kötü haber
    17. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,..
    18. Dolandırıcılık için haberleşme..
    19. Gençler dikkat! Astım atağı riski daha..
    20. Brüksel mahkemesinden Uber'e izin
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Define ararken cin çarptı!
    Define ararken cin çarptı!
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...