Katil zanlısı teslim oldu Giresun’un Yağlıdere ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Ergün Tuzcu’nun (26), katil zanlısı olduğu öğrenilen bir kişi teslim oldu.

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Ergün Tuzcu’nun (26), katil zanlısı olduğu öğrenilen bir kişi teslim oldu.

Yağlıdere ilçesinin Akdarı Mahallesi yolu üzerinde bıçaklanarak yaralanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybeden Ergün Tuzcu’nun katil zanlısı olduğu öğrenilen O.K. (17) emniyet güçlerine teslim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine suç aleti bıçakla teslim olan O.K.’nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

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