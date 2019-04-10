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Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren gencin katil zanlısı, Suriye'ye kaçmak isterken gözaltına alındı

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:28
Katil zanlısı Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

KİLİS (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden gencin katil zanlısı, Kilis'te jandarma ekiplerince Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.

Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık 2018'de çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Necati Bağcı'nın (25) katil zanlısının yasa dışı yollarla Suriye'ye kaçacağı bilgisine ulaşan Kilis Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çobanbey Gümrük Kapısı yakınlarında önlem alan ekipler, Suriye uyruklu Abdullah Ş'yi Elbeyli ilçesi sınır hattında yakaladı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık 2018'de Türk ve Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Necati ve kardeşi Mert Bağcı ile Murat A. yaralanmıştı. Necati Bağcı tedavi gördüğü SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:28
  1. Gaziantep'teki bıçaklı kavga
  2. Katil Zanlısı
  3. Kilis
  4. Necati Bağcı

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