0553 313 94 23

Katil zanlılarından "Siz niye yoruldunuz biz teslim olmayı düşünüyorduk" tepkisi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen iki kardeş 5 ay sonra yakalandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 09:09
Katil zanlılarından "Siz niye yoruldunuz biz teslim olmayı düşünüyorduk" tepkisi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen iki kardeş 5 ay sonra yakalandı. Kurulan özel ekibin çalışmaları sonucu tarlada yakalanan zanlılar, "Siz niye yoruldunuz, biz teslim olmayı düşünüyorduk" dediği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım 2018 tarihinde Ceyhan’ın Türlübaşı Mahallesi 685 sokakta yüzünü kar maskesi ile kapatmış iki kişi, Zeydan Çalış isimli şahsı silah ile vurarak öldürüp kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayetin ardından olayın çözülmesi için özel ekip kurdu. Özel ekip, önce cinayeti işleyen ve yüzleri kapalı olan şahısların isimlerini belirlemek için çalışma başlattı. Polis, olay yeri ve etrafında yaptığı yüzlerce güvenlik kamerası incelemesinin ardından zanlıların Muhammet Akın G. ile Kerim G. adlı kardeşler olduğunu saptadı. Polis, katil zanlılarının isimlerini belirledikten sonra zanlıları saklandıkları yerde yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda zanlıların Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu Mahallesinde olduğu ve burada tarım işçisi gibi çalıştıkları belirlendi. Polis, hemen mahalleye bir ekip çıkartıp zanlıların bulunduğu tarlaya baskın yaptı ve yakalandı. Zanlılar, polisi karşısında görünce "siz niye yoruldunuz biz teslim olmayı düşünüyorduk" dedikleri öğrenildi. Ancak zanlıların polise yakalanmamak için 5 ayda yaklaşık 50 yer değiştirdiği saptandı.


Zanlılar, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 09:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu sokakta sadece İngilizce var
    1. Bu sokakta sadece İngilizce var
    2. Büyükşehir’den dar gelirli öğrencilere..
    3. Palandöken: “Kuru yemiş kuru yemişçi..
    4. Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti..
    5. Bir tarafı paket taş, diğer yanı beton
    6. 60 yıllık ressam fırça darbeleriyle..
    7. Başarılı kadınların eşyaları Türk..
    8. Özhaseki'den Mansur Yavaş tespiti:..
    9. CHP’li belediyeden seçim öncesi işçi..
    10. Midyat’ta 4 bin 331 öğrenci ve..
    11. Logo Yazılım ve Turkcell güçlerini..
    12. Dünya kadınlar günü SANKO..
    13. Kaymakam Abbasoğlu: Vatandaşlarımızın..
    14. SANKO okulları yıldız kızlar tenis..
    15. Sinan Gümüş'ten Galatasaray'ın..
    16. Hatay’da uyuşturucu operesyonu; 11..
    17. Gediz Ticaret ve Sanayi Odasından..
    18. Amerika’dan geldiği Samsun’da şifa..
    19. Kaymakam Kaçmaz’dan Yeşil Vartospor..
    20. Böyle vahşet görülmedi! 50 kadını..
    21. Kadını yücelten anneliktir
    22. Psikiyatrist ve Psikoterapist Uzm. Dr...
    23. Ölü köpeği 2 kilometre aracının..
    24. İstanbul’da 351 kişi sınır dışı..
    25. Aileler, KidZania’ya ödül kazandırdı
    26. Borç ve risk yönetimi koordinasyonunda..
    27. Uşak'ta 5 yıl sonra aydınlatılan..
    28. 8 Mart’ta kadınlar Yenimahalle’de
    29. Bacaklardaki ağrılar çocuğunuzun..
    30. ‘Aşkyaka’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı