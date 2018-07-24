Katil sürüsü IŞİD geri döndü!

Irak'ta yıllar süren operasyonların ardından geçtiğimiz Aralık ayında varlığına son verildiği açıklanan terör örgütü IŞİD, geri döndü.

Geçtiğimiz ay ülkenin doğusundaki kentlerde vur kaç gibi gerilla taktikleri uygulayan örgüt, adam kaçırma ve infaz eylemlerine imza attı.

Irak'ta geçtiğimiz Mayıs ayında seçimlerin yapılmasından bu yana özellikle Kerkük, Diyala ve Selahaddin bölgeleri örgütün ana hedef noktaları haline geldi.

Geçtiğimiz ay bu üç noktada en az 83 adam kaçırma ve öldürme olayı yaşandı. Mayıs ayında bu rakam 30 iken, Mart ayında 7 olarak gerçekleşti.

17 Haziran'da örgüt tarafından kaçırılan üç Şii'nin cesetleri 10 gün sonra parçalanmış ve üzerilerine bomba düzeneği yerleştirilmiş şekilde bulundu.

Ortadoğu'da halifelik ilan eden IŞİD üç yıl boyunca Irak'ın üçte birlik toprağını kontrolü altında tutmuştu.

IŞİD'DEN EL KAİDE TAKTİĞİ

IŞİD üyelerinin ölüm üçgeni olarak adlandırılan Diyala, Selahaddin ve Kerkük arasında uzanan Hemrin dağlarında toplandığı belirtiliyor. Güvenlik kaynakları Irak'ta 500'ü dağlarda ve diğer bölümü terk edilmiş topraklarda olmak üzere binden fazla IŞİD üyesinin ülkede faal olduğu tahmininde bulunuyor.

Ülkedeki terör örügütü üyelerinin El Kaide gibi hızlı saldırı ve ardından çöl gibi insansız alanlara kaçma taktiğini kullandığına dikkat çekiliyor.

MISIR VE LİBYA'DA DA ETKİN

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkenin sayısız operasyonu sonunda hayatta kalmayı başarak IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi örgütü Irak ve Suriye dışındaki ülkelerde de yapılandırdı.

Suriye'de bazı bölgelerde varlığını sürdürmeye devam eden IŞİD Mısır'da kuzey doğudaki Sina çöllerinde dağınık bir şekilde faal konumda. Aynı şekilde Libya'nın kuzey bölgelerinde bazı şehirlerde etkin olan örgütün uyuyan hücreleri olduğu biliniyor.

(Euronews)