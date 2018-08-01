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Katil sürüsü Filistinli gazeteciyi rehin aldı

Terör devleti İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığı öğrenildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:10
Katil sürüsü Filistinli gazeteciyi rehin aldı

İİşgalci srail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığı bildirildi. 

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, "Quds Press" adlı haber ajansında görevli gazeteci Muhammed Enver Mona, Nablus kentine bağlı Zavata köyündeki evinde İsrail askerlerince gözaltına alındı. 

Mona'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren köy sakinleri ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. 

İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırdı. 

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 9 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail, pazartesi günü yine Batı Şeria'da "Al-Quds" televizyonunda serbest muhabirlik yapan 4 gazeteciyi gözaltına almıştı. 

Yerel kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde 20'den fazla Filistinli gazeteci bulunuyor.  

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre İsrail hapishanelerinde 513'ü ömür boyu hapse mahkûm edilen yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:10
  1. Batı Şeria
  2. Gazze
  3. İsrail
  4. Doğu Kudüs

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