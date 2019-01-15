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Terörist Netanyahu yine boş tehditler savurdu: Çıkın yoksa vururuz!

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, İran'ın Suriye'den hızlıca çıkması gerektiğini aksi takdirde İran'ı Suriye'de vurmaya devam edeceklerini söyledi.

15 Ocak 2019 Salı 11:32
Terörist Netanyahu yine boş tehditler savurdu: Çıkın yoksa vururuz!

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyanmin Netanyahu, İran'ın Suriye'den hızlıca çıkmamaması halinde 'vurmakla' tehdit etti. Netanyahu, "Sana söylüyorum, hızlıca çık oradan. Saldırıyı durdurmayacağız" dedi.

"Her zaman yalan söylüyorlar"

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin "fırlatılan uyduyu yörüngeye yerleştirme girişimibde başarısız olduk" açıklamasına inanmadığını söyleyen İsrail lider, "Her zaman yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı. Netanyahu İran'ı balistik füze konusunda da gerçekleri örtbas etmekle suçladı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:32
  1. iran
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