Rusya ve Esed sivilleri vuruyor… İdlib ısınıyor!

Suriye’de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta kendi halkını katlederek koltukta kalan Beşşar Esed yönetimi ile destekçisi Rusya sivillileri vurmaya devam ediyor... Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları ile helikopterlerinin, İdlib ve Hama illerinde sivil yerleşimlere, bir okula ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırıları sonucu 17 kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları ile rejimin helikopterleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib’in güneyindeki, Habit, Cercenaz, Hiş, Temenia, ve Hama’nın Latamne bölgelerini hava saldırılarıyla vuruyor. Saldırılarda 17 sivil yaralandı. Bu kişiler arasında Cercenaz beldesinde bir okula yapılan hava saldırısında yaralanan 2 çocuk da bulunuyor.

ÖLENLER KADIN VE ÇOCUK

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, “Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk 17 sivil yaralandı” dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkilileri de saldırılara ilişkin yaptıkları açıklamada, “Hmeymim askeri üssünden kalkan Rusya’ya ait savaş uçakları ve Esed rejimi savaş uçaklarıyla helikopterleri, Hama ve İdlib’in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırıları düzenledi. Cercenaz beldesindeki okulu Esed rejimine bağlı savaş uçakları vurdu” ifadelerini kullandı. Hava saldırıları devam ederken ölen ve yaralı sayısının artabileceği bildirildi.

AB, ESED VE RUSYA’YI UYARDI

Sivil savunma kaynaklarına göre, bu ayın başından itibaren İdlib’in batısı, güneybatısı ve Hama’nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 29 sivil hayatını kaybetti. En az 71 kişi yaralandı. Söz konusu sürede, bir hastane, bir okul ve bir çok sivil yerleşim yerini vuran Esed ve destekçisi Rusya’ya AB’den de uyarı geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, “Saldırı yıkıcı insani sonuçlara ve acıya yol açacak. Muhataplarımızla görüşmelerimiz sürüyor. Saldırıların son bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Amaç Akdeniz’e açılan Kürt devleti