0553 313 94 23

Rusya ve Esed sivilleri vuruyor… İdlib ısınıyor!

İdlib’te sözde teröristlere yönelik operasyonda militanlar yerine siviller zarar görmeye devam ediyor. Esed ve destekçisi Rusya’nın uçak ve helikopterleri dün yine sivil yerleşimleri vurdu. Hedef alınan bir okul kullanılamaz hale geldi. Saldırılarda ikisi çocuk en az 17 kişi yaralanırken, muhaliflerin savunması da sürüyor.

11 Eylül 2018 Salı 11:08

Suriye’de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta kendi halkını katlederek koltukta kalan Beşşar Esed yönetimi ile destekçisi Rusya sivillileri vurmaya devam ediyor... Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları ile helikopterlerinin, İdlib ve Hama illerinde sivil yerleşimlere, bir okula ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırıları sonucu 17 kişi yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları ile rejimin helikopterleri, sabah saatlerinden itibaren İdlib’in güneyindeki, Habit, Cercenaz, Hiş, Temenia, ve Hama’nın Latamne bölgelerini hava saldırılarıyla vuruyor. Saldırılarda 17 sivil yaralandı. Bu kişiler arasında Cercenaz beldesinde bir okula yapılan hava saldırısında yaralanan 2 çocuk da bulunuyor.

ÖLENLER KADIN VE ÇOCUK

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, “Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk 17 sivil yaralandı” dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkilileri de saldırılara ilişkin yaptıkları açıklamada, “Hmeymim askeri üssünden kalkan Rusya’ya ait savaş uçakları ve Esed rejimi savaş uçaklarıyla helikopterleri, Hama ve İdlib’in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırıları düzenledi. Cercenaz beldesindeki okulu Esed rejimine bağlı savaş uçakları vurdu” ifadelerini kullandı. Hava saldırıları devam ederken ölen ve yaralı sayısının artabileceği bildirildi.

AB, ESED VE RUSYA’YI UYARDI

Sivil savunma kaynaklarına göre, bu ayın başından itibaren İdlib’in batısı, güneybatısı ve Hama’nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 29 sivil hayatını kaybetti. En az 71 kişi yaralandı. Söz konusu sürede, bir hastane, bir okul ve bir çok sivil yerleşim yerini vuran Esed ve destekçisi Rusya’ya AB’den de uyarı geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, “Saldırı yıkıcı insani sonuçlara ve acıya yol açacak. Muhataplarımızla görüşmelerimiz sürüyor. Saldırıların son bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Amaç Akdeniz’e açılan Kürt devleti

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 11:08
  1. idlib suriye
  2. okul bomba

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    1. Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde..
    2. İstanbul'da pompalı tüfekli saldırı! O..
    3. Avrupa devleri Fenerbahçeli genç..
    4. Ev sahibi olmak için, sabahın erken..
    5. Güney Kore'den Kuzey Kore ve ABD'ye..
    6. 3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 8..
    7. BHRN Direktörü Win: Türkiye bölgede..
    8. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
    9. Rusya tüm dünyaya gücünü gösterecek!..
    10. Arınma ve uyanış Hicretle başlar
    11. Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!
    12. Başkan Erdoğan Bursa'nın kurtuluş yıl..
    13. Rusya'dan Türkiye açıklaması!
    14. UEFA Uluslar Ligi fikstür
    15. Haritalar ortaya çıkarıldı, soruşturma..
    16. Bursa’da çocuğunun arkasından camdan..
    17. Rusya, son 37 senenin en büyük gövde..
    18. Harput Kalesi'nde 2 bin 700 yıllık..
    19. UEFA Uluslar Ligi nedir?
    20. ABD ile karşı karşıya geldiler! Jet..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı