Katil İsrail'in vahşi saldırıları yaklaşık 8 bin kişiyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere orantısız güç kullanımı sonucu yaralananların sayısının 8 bine yaklaştığı bildirildi.

AMBULANSLARA GERÇEK MERMİLERLE SALDIRDILAR

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun müdahaleleri sonucu Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında 7 bin 945 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan 100'ünün gösterilerde sağlık hizmeti veren ilk yardım personeli olduğuna dikkati çeken Kudra, İsrail ordusunun 25 ambulansa gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırıda bulunduğunu vurguladı.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

50 ŞEHİT VERİLDİ

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.