Katil İsrail'in dediği oldu! Aralarında liderler de var

İsrail Kamu Güvenliği Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Twitter’ın Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan tarafından kapatılması talebiyle sunulan Hamas ve Hizbullah ile ilişkili 40 hesap listesinden 35’ini kapattığı belirtildi.

HAMAS'IN HESAPLARI KAPATILDI

Açıklamada, Hamas Lideri İsmail Heniyye, Hamas’ın eski lideri Halid Meşal ve Hamas Siyasi Büro Üyeleri İzzet er-Rişk, Hüssam Bedran, Salah Berdevil, Fethi Hamad, Fevzi Berhum, Usame Hamdan, Sami Ebu Zühri, Tahir en-Nunu, Ruhi Muşteha, Musa Ebu Merzuk, Hüseyin Ebu Kuveyk ile harekete ait farklı dillerde paylaşım yapılan birçok hesabın kapatıldığı kaydedildi.

HİZBULLAH'A AİT HESAPLARDA KAPATILDI

Öte yandan açıklamada, Hizbullah’ın Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ve Hizbullah’ın önde gelen isimlerinden Selam el-Fehham ile hareketin diğer dillerde yayın yapan hesaplarının kapatıldığına dikkat çekildi.

HAMAS VE HİZBULLAH'TAN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Hamas ile Hizbullah’tan şu ana kadar İsrail makamlarından yapılan duyuruya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked de daha önce yaptığı bir açıklamayla, Twitter’ı, yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle yasal kovuşturmaya tabi tutmakla tehdit etmişti.

Aşırı sağcı koalisyon hükümetinin ortaklarından Yahudi Evi (HaBayt HaYehudi) Partisi üyesi Adalet Bakanı Şaked, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter’ın terör örgütlerinin yerine döndüğünü belirterek, "Terör örgütleri Facebook yerine Twitter'a döndü" demişti.

FACEBOOK İSRAİL İLE İŞBİRLİĞ YAPMIŞTI

Filistinliler, İsrail ile anlaşma yapan Facebook idaresinin kendi paylaşımlarını engellediğini ve hesaplarını kapattığını ifade ederken, İsrail makamları ise Filistinli aktivistlerin yaptıkları paylaşımlarla kendi güçlerine karşı kışkırtmalarda bulunduğunu öne sürüyor.

İsrail Adalet Bakanlığı ile 2016 yılında "Filistinlilere ait hesapların denetlenmesini" içeren bir anlaşma imzalayan Facebook yönetimi, 2017'den bu yana Filistinlilere ait yaklaşık 300 sayfa ve kişisel hesabı kapattı.

Filistinli Gazetecilere Destek Komitesi tarafından daha önce Gazze'deki Birleşmiş Milletler merkezi önünde düzenlenen gösteride Facebook'un Filistinli hesap ve sayfaları engellemesi protesto edilmişti.

Filistinli gazetecilerle beraber gösteriye katılan Gazze Hükümet Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, yeni bir mücadele sahası olan Facebook'un hedef alınmasının sistemli ve kasıtlı bir eylem olduğunu söylemişti.