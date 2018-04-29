Katil İsrail'den yine vahşet! 3 şehit

İsrail askerleri, Gazze'nin güneyinde sınırı geçtiği iddiasıyla 3 Filistinliyi şehit etti.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'nin güney sınırındaki güvenlik çitini geçen ve askeri devriye aracına doğru patlayıcı atan 2 Filistinli açılan ateş sonucu öldürüldü." ifadesini kullandı.

Adraee, ayrıca "2 kişinin İsrail'e sızmaya ve güney sınırındaki güvenlik çitine zarar vermeye çalıştığını" iddia ederek, "İsrail güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu birinin öldürüldüğünü, diğerinin gözaltına alındığını" belirtti.