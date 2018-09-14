Katil İsrail'den yine katliam! 1’i çocuk 2 Filistinliyi şehit etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzey sınırındaki Cibaliya beldesinin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu kafasından vurulan 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğun, Han Yunus kentinin doğusunda da Filistinli bir gencin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu Gazze sınırının farklı bölgelerindeki gösterilere katılan 3'ü çocuk 11 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.